动点出海获悉，位于越南胡志明市的医疗健康初创企业 Jio Health 近日宣布，已完成由 Heritas Capital 领投的 2000 万美元 B 轮融资，这也是 Jio Health 有史以来获得的最大一笔资金。

Jio Health 在一份声明中透露，本轮融资还有 Fuchsia Venture Capital、Kasikorn Bank Group 和 Monk’s Hill Ventures 等参投。

据介绍，Jio Health 希望利用这笔资金扩建越南各地的护理服务团队、推出更多智慧诊所、加强平台技术创新及搭建更好的全渠道医疗生态系统。这些举措既是为了满足越南民众对高质低价医疗服务的需求，也是为公司后续市场拓展打下良好基础。

Jio Health 成立于 2014 年，是一家医疗健康初创企业，主要经营在线医疗保健平台，其业务包含远程医疗服务、电子处方开具、数字化就诊记录查询和基于机器学习的临床决策支持等。另一方面，Jio Health 还专注于构建线下实体医疗生态系统，其中包括智慧诊所、上门问诊及 300 余家 Jio 旗下品牌经营的数个社区药房等。

此外，据介绍，Jio Health 也通过将线上线下服务与实验室信息系统、电子药房及临床操作系统紧密集成，为用户提供了资讯获取、线上预约、远程医疗问诊以及送药上门的一站式服务。

如今，Jio Health 的服务已覆盖儿科护理、慢性病管理、心理健康、孕产妇保健以及女性健康等 14 个专业领域，可为处于日常生活、工作和购物等环境中的越南民众提供相对完善的医疗保健服务。