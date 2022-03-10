3 月 10 日，企业数字化经营计划与分析平台方案提供商「企云方」科技宣布完成近亿元 A 轮融资，本轮融资由某互联网战略投资方领投，新潮创投、老股东戈壁创投、用友产业投资跟投。

企云方 CEO 王华麟博士表示，本轮融资资金将用于加大产品研发的投入，持续提升企云方行业方案落地能力，同时吸引更多 EPM 领域人才加入团队，以加强企云方对企业经营绩效管理的最佳实践探索。

企云方的核心产品经营绩效管理平台，包含全面预算、合并报表、管报分析等应用，可实现销售预测、阿米巴经营分析、多维损益分析、现金流分析、经营模拟等业务场景，专注为企业打造业财一体化的分析管理体系，连接企业各部门的数据、人员、流程，为业务流程和决策系统提供真实、高效的数据访问通道，也可帮助财务管理深入业务，融合更多来自业务层面的直观数据，从而彻底打通业务与财务间的完整数据链条，帮助企业更智能的进行实时分析、动态预测及快速报告，实现经营分析管理闭环。

王华麟博士表示： “企云方拥有世界顶级的研发团队，我们致力于颠覆 EPM 领域，为真正实现由业务用户自主的 EPM 平台不断的努力和创新，我们有信心相信，未来会有更多合作伙伴愿意把 EPM 需求交给像「企云方」这样拥有灵活易用、敏捷扩展能力的公司。”

新潮创投副总裁于雷表示：“企业财务计划的执行和绩效管理之间很容易出现脱节的现象，因此从规划、预算和预测三方面为企业管理层提供支持的诉求日益凸显。企云方团队拥有业内领先的 EPM 及数据库产品开发背景和经验，产品开发能力突出。经过多年打磨其 EPM SaaS 产品已经在国内落地，并凭借轻量化、实施快和灵活性高等特点，满足企业客户的不同需求。我们期待企云方能够持续为企业客户赋能并创造出更大的价值。”

对于本轮投资，戈壁创投合伙人胡唐骏表示：“伴随着企业服务市场和云计算等技术的发展，国内中大型企业的信息化已经处在较高水平，ERP 系统已经帮助企业在内部资源管理上实现了数字化，可视化。在这一背景下，业财一体化分析管理平台是企业在内部打通业务组织、实现精益化管理的必然需求。企云方是国内为数不多同时具备底层高性能计算平台和上层应用自研产品的公司，戈壁创投非常看好企云方在未来能够成为国内 EPM 软件领域的领跑者。”

用友产业投资投资经理张浩表示：“在国民经济进入中低速增长的背景下，CFO 需要提供基于数据的商业洞察，来支持公司战略决策，以提升公司业绩表现。因此，CFO 常用的如全面预算、财务分析、成本定价、合并与分摊等管理手段，从流程型转为分析型，这要求 IT 系统平衡性能、成本、灵活性三者关系。企云方基于自研数据底座，及先进的云计算技术，为客户提供了低成本、轻实施、高灵活的 EPM 系统，很好的满足了客户数据分析与洞察需求，具体较高的长期投资价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。