Volocopter 公司宣布获得 E 轮融资 1.7 亿美元。本轮融资由韩国 WP Investment 领投，融资估值 17 亿美元。去年，Volocopter 和吉利集团旗下航空子公司 Aerofugia 在中国成立了一家合资企业，名称为沃珑空泰（成都）科技有限公司。

Volocopter 正在为世界各地的城市开发新的可持续出行选择。依托飞行器系列 (VoloCity, VoloConnect 及 VoloDrone)，Volocopter 成功将城市空中交通发展为一个完整的生态系统。Volocopter 拥有十年开发经验，是城市空中交通领域的先行者。作为第一家也是唯一一家获得欧洲航空安全局 (EASA) 设计机构批准 DOA 的电动垂直起降 (eVTOL) 公司，Volocopter 致力于提供商业化飞行出租车服务，试行城市包括新加坡、罗马和巴黎等。

总部位于韩国首尔的 WP Investment 是 Volocopter 在本轮融资中的领投者，也是新投资者。Volocopter 将与 WP Investment 基金在韩国成立一家合资企业，以开发韩国的城市空中交通市场。

今年 2 月，Volocopter 公司宣布与现有投资人的下属子公司 “航空资本集团有限公司”（Aviation Capital Group LLC) 达成一项原则协议，合作提供 Volocopter 飞行器运营的融资解决方案，计划总额度 10 亿美元。一旦该飞行器获得适航认证，ACG 将以类似融资租赁的形式让第三方运营商来租赁飞行器。这是未来 Volocopter 实现商业化快速发展的关键一步。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。