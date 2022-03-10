据外媒援引知情人士消息指出，印度外卖巨头 Swiggy 已经着手展开了将于明年启动的 IPO 计划。

消息人士表示，Swiggy 已聘请了来自 JP Morgan 和 ICICI Securities 等的相关银行界人士为其打理，并计划为这次的 IPO 募资 10 亿美元规模的资金。消息人士也指出，这一 IPO 预计最早将于明年上半年期间提交。不过该人士也强调称，目前这一审议仍在进行中，其募资规模和具体时间仍为待定状态。

此外，据该消息来源透露，Swiggy 也正计划将在进行 IPO 之前至少再筹集一轮大规模的融资。

在今年早些时候，Swiggy 曾获得了一笔 7 亿美元的 K 轮融资（这笔融资也仅发生在其上一轮 12.5 亿美元融资的半年之后），作为结果，该公司的估值从 55 亿美元提升到了 107 亿美元。据了解，在当时的这笔融资中，该公司曾表示该资金的到来得益于公司业绩在过去一年中的大幅增长——去年期间，该公司外卖业务的订单总值几乎实现了翻倍增长，使得公司完全走出了疫情的阴霾。而作为这一表现的更多体现，上月时，有媒体指出Swiggy 正在同当地互联网巨头 Times Internet 旗下的订餐平台 Dineout 进行一轮收购谈判，计划以 1.5 到 2 亿美元的金额完成这笔交易。目前，这一收购正处于尾声阶段，并有望在本月底前完成。

值得一提的是，相比之下，Swiggy 在当地的竞争对手 Zomato 的处境似乎并没有这么乐观。截至今日，同上市的当日收盘价相比，Zomato 的市值已经从 132 亿美元缩水到了近 81 亿美元。

根据伯恩斯坦分析师在去年时提供的一份数据，到 2026 年，印度的食品服务市场规模有望达到 970 亿美元（顺带一提，根据去年发布的一份数据，我国互联网餐饮市场在 2021 年的交易规模预计将达 9340 亿人民币）。