特斯拉在中国市场依然是行业的翘楚，一举一动都牵动着上下游乃至消费者的心。在乘联会中国汽车公布的 2 月销量数据中，特斯拉连续第 6 个月站上 5 万辆月销层级，达到 56515 辆。56515 辆批发销量中，出口量为 33315 辆，同比增长 339%，中国市场零售量 23200 辆。

在特斯拉的拉动下，临港新片区也构建起涵盖汽车芯片、自动驾驶系统、汽车内饰、车身、新材料、精密加工等新能源汽车全生态领域的 “安全、自主、可控” 的产业生态，成为首个千亿级产业。预计到 2025 年，新片区智能新能源汽车产业规模将突破 3000 亿元，成为具有全球影响力的智能新能源汽车产业集聚地。

另外，根据官网的消息，特斯拉刚刚调高了两款车型在中国的售价。具体来说，Model3 高性能版的价格已调至 34.99 万元起，较原来的 33.99 万元上涨 1 万元；Model Y 长续航、高性能版的价格分别为 35.79 万元和 39.79 万元，较之前的 34.79 万元和 38.79 万元上涨 1 万元。

值得一提的是，特斯拉官中国官网上周也更新了 Model 3 和 Model Y 的预计交付时间，其中 Model 3 入门车型目前已列出的预计交付时间为 16-20 周。

但最重要的是，有消息称，特斯拉预计会在上海超级工厂相邻的位置做一家新工厂，以将产能翻一番，达到每年 200 万辆汽车。尽管仍只是传言，特斯拉中国尚未对这一消息发表确切的消息。上海超级工厂已成为特斯拉的出口中心之一，为了应付巨大的需求，这个布局也是可以理解的。