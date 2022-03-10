经典的，复古的，并不意味着被时代所淘汰。相反，它能够借助新的软硬件技术加持，再配上时下趋势的电动，变成新时代的代表作。这就是大众汽车品牌 ID. Buzz 双车做出的回答，它的老代表车型就是 T1。就在今天，大众汽车乘用车与大众汽车商用车在汉堡共同首发了全新的 ID. Buzz 和 ID. Buzz Cargo。此外，ID. Buzz 将搭载最新版本的 ID. 软件，并为这一级别车型的行驶安全、驾乘舒适和充电体验树立新的高标准。

作为大众汽车 ID. 家族中的一员，ID. Buzz 同样基于模块化电驱动平台（MEB）打造，并由大众汽车商用车位于汉诺威的工厂进行生产。MEB 平台是世界上首个实现大规模生产的可扩展式纯电动汽车平台，它能为不同品牌、在不同细分市场的多种车型提供研发制造的基础。此外，全新的电子电气架构让软件和科技功能的持续迭代成为可能，不仅为 ID. Buzz，也可为已交付的所有 ID. 车型提供 OTA 远程升级。

全新车型搭载的驾驶辅助系统将带来轻松安全的驾驶体验。ID. Buzz 和 ID. Buzz Cargo 将标配 Car2X 本地交通预警系统，通过其他车辆以及交通设施分享的信号，实时掌握险情信息。同样标配的还有 Front Assist 预碰撞安全系统，在 MPV 车型上还包含 Lane Assist 车道保持系统。通过新的软件，ID. 家族也将拥有新的驾驶辅助系统。基于群组行驶数据的 Travel Assist 全速域驾驶辅助系统将作为可选功能，不仅可在全速域范围提供部分自动驾驶功能，还首次加入了高速公路自动变道辅助系统。此外，新的 “记忆泊车” 功能可实现按照预存路线自动泊车。

高达 170 千瓦的充电功率，即插即充以及双向充电。在欧洲市场上市的车型将配备 77 千瓦时电池组（总容量：82 千瓦时）。如同 T1 车型的水平对置发动机一样，功率 150 千瓦的电动机用于驱动后轴。得益于位于车辆底部的电池系统和轻量化的电驱动系统，车辆拥有均衡的前后重量分配和非常低的重心，从而优化了操控和敏捷性。锂离子电池可通过充电墙盒或公共充电桩实现 11 千瓦的交流充电。通过欧洲 CCS 标准充电口的直流快充功率可达 170 千瓦，因此仅需 30 分钟即可从 5% 充电至 80%。使用最新版本的 ID. 软件，ID. Buzz 未来也将提供 “即插即充” 功能，可通过使用 ISO 15118 标准的充电接口实现对兼容直流快速充电站的自动授权，并与充电站自动完成必要的数据交换。双向充电功能使 ID. Buzz 能够使用电池中多余的电能为用户的家庭电网供电（V2H）。电能传输和通讯需要使用专用的直流双向充电墙盒。

在宽敞的车内空间里，ID. Buzz 为驾乘人员带来 Bulli 车型的新体验。这是一台非常典型的 Bulli 车型，车辆布局非常清晰，设计理念经过深思熟虑，空间利用得到充分优化。ID. Buzz 如舒适休憩室般的座舱，让 5 人同行也可享受宽敞的乘坐及行李空间（容量高达 1,121 升）。第二排座椅放倒后，行李厢容量可扩展至 2,205 升。ID. Buzz Cargo 车型同样具备突出的亮点，根据不同的用户需求，前排可选装两座或三座布局，通过固定隔板与后方 3.9 立方米的货厢进行分隔。这台零排放的厢型货车可以装载两个横置的欧标货盘。

长轴距，紧凑的车身尺寸，最大化利用空间。ID. Buzz 和 ID. Buzz Cargo 的重要特点之一是长达 2,988 毫米的轴距，与目前的 T6.1 车型相差无几。两款新车长度均为 4,712 毫米，相比总体车身长度而言，长轴距的特点更为凸显，能够充分利用车内空间。包括车顶空气动力学组件在内，两款 ID. Buzz 的车辆高度根据配置不同分别为 1,937 毫米或 1,938 毫米。1,985 毫米的车辆宽度比 T6.1 车型宽 81 毫米，而转向直径仅为 11.1 米。

首款具备轿车般风阻系数的 MPV 车型。第一款 T1 Bulli 的设计就依托于对功能的需要。因此，“形式服务于功能” 这条汽车制造的核心原则也同样适用于 ID. Buzz。标志性的外观设计拥有出色的空气动力学性能：ID. Buzz 风阻系数仅为 0.285，ID. Buzz Cargo 的风阻系数也只有 0.29，降低能耗，提升续航。

大众表示，无论是迷你巴士版本还是厢型货车版本，无论是用于家庭还是商业用途，选择 ID. Buzz，就是选择了绿色环保的低碳出行方式。