印度尼西亚首都雅加达最近投入运营 30 辆新的电动巴士。这种规格的 12 米长的电动巴士来自比亚迪，由 TransJakarta 运营。去年，Transjakarta 宣布计划到 2030 年采购 10,000 辆电动巴士。其目标是到 2025 年和 2030 年，至少 50% 的 Transjakarta 巴士实现电动化。

这辆 12 米长的比亚迪电动巴士由 Bakrie & Brothers 的子公司（当地公司）Vektr Mobiliti Indonesia (VKTR) 进口。这些是低层比亚迪巴士 K-9 型，最多可容纳 60 名乘客。

“我们与比亚迪汽车建立战略合作伙伴关系，比亚迪汽车自 2018 年起成为 Bakrie Autoparts 在电动巴士行业的技术合作伙伴，”Vektr Mobiliti 总裁 Gilarsi W. Setijono 表示：“TransJakarta 要求为他们的第二批订单提供更高甲板的巴士，以及用作支线的中型巴士。我们将确保满足这些要求，”Gilarsi 说。

VKTR 旨在进一步发展印度尼西亚的电动汽车产业。该公司表示，它已经准备了许多建立合作伙伴关系的计划，例如最近与位于马格朗市的当地制造公司 Karoseri Tri Sakti 签署了战略合作伙伴关系，该公司也生产电动巴士。