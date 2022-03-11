对于新能源汽车来说，电池行业正在发生着深刻的变局。一家名为 American Battery Factory (ABF) 的新公司宣布计划在美国建立 LFP 电池工厂网络。ABF 计划在未来几个月内宣布合作伙伴关系及其首个生产设施。

ABF 由电池和太阳能产品供应商 Lion Energy 创立。根据公告，ABF 计划生产用于固定应用的磷酸铁锂电池，以及用于卡车、公共汽车、有轨电车、农用车辆、电动自行车、踏板车、叉车和重型建筑设备等电动汽车的电池。

据说这些是改进的棱柱形 LFP 电池，设计用于超过 10,000 次充电循环。预计这些产品的使用寿命为 20 至 30 年。美国电池厂目前没有透露有关电池化学成分和构造的更多细节。该公司表示，它正在与 “包装集成商、储能解决方案提供商和其他组织进行 “积极对话”，以发展美国的供应合作伙伴关系。

官方没有说明 ABF 计划建造多少个电池工厂或这些工厂的供应链将是什么样子。但 ABF 董事长葛振芳表示，每家工厂将创造 “估计 300 到 1,000 个高质量工作岗位”。“随着我们网络的发展，我们将帮助缓解数十年来因关闭近 66,000 个美国制造基地而导致的美国制造业失业，同时最终使美国和整个世界能够使用 100% 的可再生能源，”“没有电池，就不可能转向完全绿色的能源经济。”

随着供应链尽可能本地化，ABF 旨在 “为国内电池制造开发生态系统”。声明称，由于现在 80% 的 LFP 电池来自中国，ABF 还希望帮助 “使能源独立和可再生能源成为美国的现实”，显然这也对未来的电池格局产生影响。