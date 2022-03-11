苹果并没有在刚刚过去的发布会上更新 MacBook 产品线。据报道，该公司可能会在今年晚些时候推出搭载 M2 芯片的新款 MacBook。

根据 9to5Mac 消息源的说法，苹果正在研发配备 M2 芯片的下一代 MacBook Air。报道指出，M2 芯片将取代当前的入门级 M1 芯片，而非更高端的 M1 Pro、M1 Max 和 M1 Ultra——因此 M2 的性能不一定比这些高端芯片更好。当然，苹果最终应该会推出 M2 芯片的高端版本，如 M2 Pro。此外，据称苹果目前正在开发 M2 Pro、M2 Max 和 M2 Ultra。

MacBook Pro 方面，报道指出下一代 13 英寸版本也将搭载 M2 芯片，外观与现有产品保持一致。消息指出，苹果内部一直在考虑从该产品上去掉「Pro」，变成「MacBook」。这样一来，它将被重新命名为入门级 MacBook。值得一提的是，去年有报道称重新设计的 MacBook Air 将「稍贵一些」。

不过今年的 13 英寸 MacBook 可能仍会被冠以「Pro」的名号。另外，与 MacBook Air 类似，新 13 英寸 MacBook Pro 不会提供 M2 Pro 或更高端芯片版本的选配。

发布日期方面，9to5Mac 称这两款机器都处于开发的「高级阶段」，因此它们很可能会在今年晚些时候推出。

彭博社上个月报道称，苹果会在 6 月的 WWDC 上推出新的 Apple Silicon Mac，到今年年底还会推出更多 Mac。