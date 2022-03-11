动点出海获悉，新加坡教育科技公司 Cialfo 近日宣布，获得了由老虎基金领投的 2000 万美元 B 轮增投。加上这笔资金，Cialfo 截至目前所获得的融资总额已达到 7700 万美元（其中包括该公司在 2021 年 2 月获得的 1500 万 A 轮融资以及今年 1 月获得的 4000 万美元 B 轮融资）。

Cialfo 在一份声明中表示，B 轮融资的原定筹集总额为 2000 万美元，但因疫情造成的国际学生的流动性加大及线上大学招生规模扩增，公司团队最终决定争取三倍于原计划的融资。据介绍，这笔新入资金将用于 Cialfo 对战略性市场和关键项目的投入，其中包括产品开发、关键业务拓展以及为学生提供特别奖学金等。

Cialfo 成立于 2017 年，总部位于新加坡，是一家大学申请服务供应商，其公司名称来源于拉丁语 “Citius，Altius，Fortius”（更快、更高、更强）。Cialfo 的目标是利用数据和技术简化学校申请流程、帮助学生设计申请规划，从而帮助更多群体得到接受教育的机会（其范围覆盖 K12 到大学高校）。

目前，Cialfo 在新加坡、印度、美国和中国有近 200 名员工，并与世界上约 1000 所大学建立了合作伙伴关系，其中包括帝国理工学院、芝加哥大学和西班牙 IE 大学。据统计，Cialfo 平台已为来自 50 多个国家的 25 万名高中生以及他/她们的咨询顾问提供过服务。

Cialfo 还表示，受新冠疫情影响，人们在教育科技方面的消费激增，全球教育科技领域正在经历一场巨大的数字化改革。Cialfo 将顺势而为，重新调整针对 K12 目标群体和大学生的数字化服务战略，并积极推动社会对线上、线下结合的 “混合式教育” 的认可。