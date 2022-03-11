data.ai 发布了 2022 年 2 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单。以下是报告主要内容：

data.ai 2 月游戏厂商出海收入榜前十名排名变化甚微。出海榜单头部梯队中，前 3 名排名没有变化，三七互娱上升 1 位，《云上城之歌》在韩国上线 8 个月左右迎来收入高点，在 Google Play 韩国畅销榜稳固在前 5 名的位置，另一款值得关注的是 2 月中在日本推出的 MMORPG《空の勇者たち》。

腰部榜单中，智明星通上升了 4 名，其《The Walking Dead: Survivors》的收入在全球获得超过 20% 的增长，美国、日本和德国则是收入前三的国家。其中日本市场的 RPD (Revenue Per Download) 与其他同类型 SLG 相比，同样是上线 9 个月的时间，表现更为优异。Tap4Fun 本月上升 2 名来到 20 位，去年上线的 SLG 新作《Kingdom Guard》，主打合成及策略塔防元素，从跨应用使用情况报告来看，发现和《Art of War: Legions》以及《Top War》有相当高的亲和度。

最后，排名 21-30 的位置本月无明显名次变化，游族、心动、掌趣、字节跳动及创酷名次有所提升。

根据 data.ai 的数据显示, 2 月游戏 App 出海收入榜单头部依然变化不大，在排名第 9 位的《Mafia City》全球表现良好，关键指标 RDP 和日留存在收入头 5 位的国家中均见显著提升，2 月的新内容和人物在繁体中文地区的效果也非常好。排名第 10 位的《Mobile Legends: Bang Bang》, 成为头部榜单中唯一的 MOBA 游戏，得益于菲律宾和印尼的 DAU 增长，加上整体长线留存的提升，再次进入榜单的 Top 10 位置。

至于榜单的腰部位置，当中不难发现有 6 款游戏都获得了名次提升，当中《Rise of Empire》提升了 7 位，在欧美国家的 D30 留存均分别出现增长的情形，在产品营收环比提高的同时，用户的正面评价数量也轻微提升。

最后，竞争尤为激烈的 21-30 名，除了点点互动成功稳守第 26 名外，其他位置分别出现换人的情况，可见出海竞争激烈，而且各家也在版号寒冬期，进一步针对现有游戏的变现能力进行优化，所以这个范围的榜单出现多种题材与游戏种类，每月变化明显，这些游戏在不同国家的留存率与活跃用户数字变化均是对长期营收策略非常重要的关键指标。

注：上述数据基于 data.ai 对截至 2022 年 3 月 9 日的所有时间段的当前估算数据。