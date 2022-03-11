协作机器人厂商「艾利特机器人」已于今年 1 月份完成数亿元 C1 轮融资，由尚珹资本和达晨财智联合领投，坤言资本跟投，深蓝资本担任本轮独家财务顾问。这是艾利特机器人继 2021 年 9 月宣布由中金甲子领投 B2 轮融资后不到半年的再次融资。本次融资后，艾利特机器人将继续加速全球生态布局，拉升产品力。

成立于 2016 年的艾利特机器人，聚焦于平台级协作机器人研发。

目前，艾利特主要推出两个系列产品。一是面向中端和国内客户为主的 EC 系列，包含了从 3kg 到 20kg 负载的协作机器人，全面满足 3C、汽车、医疗、电力等多种应用场景。二是面向高端和海外客户的 CS 系列，在运行系统和编程系统等软件方面，机器人关节模组等结构及硬件方面，以及顶层算力库方面进行了全面升级。

在产品方面，艾利特还将推出基于传感器融合技术加持的自组态协作机器人 CS+系列，以及面向未来智能广谱应用的 CA 系列。

至于未来的市场格局，艾利特董事长兼 CEO 曹宇男表示，协作机器人最后会演进成入口型的生意。“如果客户习惯了艾利特的机器人使用方式及编程环境，也就更可能使用我们的生态资源进行二次开发。所以让这个平台更好用、更开放，打通非标自动化集成的瓶颈，丰富用户使用场景，是大家的共同目标。”

达晨财智合伙人梁国智认为：“协作机器人是整个机器人行业的第二增长曲线的重要部分，这一赛道的成长具有很大的确定性，代表了机器人应用的下一个时代。因而，达晨坚定看好协作机器人的发展方向。作为在制造业领域已有 20 年投资经验的创投基金，达晨的角色定位是 ‘产业赋能型’ 投资者，达晨生态的相关企业，包括 3C、半导体、锂电、医疗等领域都能够和被投企业产生结合点。每一次 ‘出手’，达晨更看重的是长期成长性与发展空间，或者说在长期发展的赛道里有足够沉淀和底蕴，可以走得更长远的长跑选手。而艾利特机器人的团队基因具有强大的研发实力，同时具备市场和产品产业化的沉淀，达晨愿意与像艾利特这类优秀企业一起成长，与优秀企业家同行。”

达晨财智董事总经理周志成表示：“每一次 ‘出手’，达晨更看重长期成长性与发展空间，或者说在长期发展的赛道里有足够沉淀和底蕴，可以走得更长远的长跑选手。而艾利特机器人的团队基因具有强大的研发实力，同时具备市场和产品产业化的沉淀，达晨愿意与像艾利特这类优秀企业一起成长，与优秀企业家同行。”

作为本轮投资方，尚珹资本黄郑表示：“我们对于柔性化的协作机器人关注由来已久，相信这类技术形态，可以填补以刚性见长的传统工业机器人的空白。中国轻量型机器人有广大的应用场景，正处于持续突破的阶段，属于高速发展、具备数千亿市场规模的赛道。尤其随着中国劳动力结构发生转变，机器换人的趋势在未来 10-20 年还会更加明朗。我们看好艾利特的布局兼具前瞻性和成长性，以及它在机器人底层技术，包括控制系统、运动轨迹规划、制动等领域都具有竞争力。此外，艾利特的商业化路径相当清晰，包括目前搭建的销售体系——重视代理商渠道和可持续的网络生态，将技术和商业化做了深度融合。”

深蓝资本创始合伙人刘亚雷表示，“艾利特是国内协作机器人 Tier1 玩家中，成立时间最短，发展速度最快，且非常重视技术迭代和生态体系建设的研发商。无论是在工业场景还是非工业场景都已经完成了核心客户布局，并展现出了强劲的增长态势。我们坚信艾利特会成为智能机器人的龙头企业，深蓝资本作为艾利特的长期战略伙伴，继续巩固艾利特在全球协作机器人的领先地位。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。