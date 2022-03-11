IDC 于近日发布了《2022 年 V1 全球人工智能支出指南》（IDC Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide）。数据集从区域、技术、行业用户、应用场景等多重维度透视人工智能领域未来市场发展趋势。

IDC《全球人工智能支出指南》根据全球市场情况不断迭代，本次发布新增图像处理：分类和识别（Image Processing: Classification and Recognition）和图像处理：故障检测和识别（Image Processing: Fault Detection and Recognition）两个应用场景的预测数据。

人工智能市场概览

人工智能（AI）技术在全球拥有广泛的驱动力和发展前景。IDC 预测，全球 AI 市场规模将在 2021 年达到 885.7 亿美元，并在 2025 年增至 2218.7 亿美元，五年复合增长率（CAGR）约为 26.2%。2025 年，中国约占全球总规模 8.3%，位列单体国家第二。

“十四五” 规划纲要将 “新一代人工智能” 作为议题重点提及，加上新基建、数字经济在内的持续利好政策促进了产业智能化升级。IDC 预测，随着 AI 应用的不断落地，中国市场规模将以 24.4% 的 CAGR 增长，有望在 2025 年超过 184.3 亿美元。

技术维度

从技术维度来看，终端用户对硬件、软件及服务的总体支出逐年增加。根据 IDC 最新数据，在 2021-2025 的五年预测期内，半数以上的 AI 相关支出仍将流向硬件市场。随着 AI 基础设施建设的逐步完善，硬件增速将逐步放缓，五年 CAGR 保持在 18.5% 左右。软件将以更快的速度扩大市场规模，五年 CAGR 预计将达到 36.2%，前景可观。

行业应用

IDC 预计，政府、银行和通讯三大行业的支出规模在五年预测期内将持续保持领先，三者合计约占总量的三分之一。受中国政府对安防的关注及十四五规划影响，政府行业在 AI 领域持续发力。尤其是在数字政府建设的需求下，政务线上化、数字化、智能化势在必行，AI 在泛政务领域也有广阔渗透空间。以银行为代表的金融行业受益于较好的数据化基础，以及较早开始采用 AI，市场规模也在近几年持续增长。AI 技术也被广泛应用于通讯领域，运营商纷纷加强 AI 发展战略谋划和系统布局，市场规模将以超过 28.9% 的五年 CAGR 高速发展。

应用场景

在行业维度的基础上，IDC《全球人工智能支出指南》涵盖了目前具有代表性的 30 个应用场景，并根据市场动态持续进行场景更新。增强的智能客服（Augmented Customer Service Agents）、公共安全和应急响应（Public Safety and Emergency Response）及销售流程推荐和增强（Sales Process Recommendation and Augmentation）将持续保持主导地位，三者合计占比在五年预测期内均接近 30%。

IDC 中国人工智能高级分析师程荫表示：“人工智能是十四五规划中数字产业化聚焦的 7 大重点领域之一，智能化转型也是国企未来 3 年的工作重点，越来越多的传统企业开始进行智能化升级，或者加大内部 AI 研发力量的投入，这都将为 AI 市场的进一步发展带来机会，未来五年内中国 AI 支出还将持续增长。”