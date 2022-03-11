Strategy Analytics 手机元件技术（HCT）服务近期发布的研究报告《2021 年 Q3 平板电脑应用处理器市场份额追踪：出货量下降》指出，2021 年 Q3 全球平板电脑应用处理器（AP）出货量下降 14%，但收益增长了 8%。苹果、英特尔、联发科、高通和三星 LSI 占据了该季度平板电脑 AP 收益份额的前五名。

苹果公司以 60% 的收益份额保持其平板电脑应用处理器市场份额的领先地位，英特尔（13%）和联发科（10%）紧随其后。

基于 x86 的平板电脑在 2021 年 Q3 占总出货量的 12%。

蜂窝集成应用处理器（3G/4G/5G）占平板电脑 AP 出货量的三分之一。

平板电脑应用处理器的平均售价同比增长 25%，主要是受高端应用处理器和供应限制的推动。

Strategy Analytics 手机元件技术服务总监兼报告作者 Sravan Kundojjala 表示：“在 2020 年和 2021 年初的复苏之后，平板电脑应用处理器出货量在 2021 年 Q3 连续第二个季度同比下降，但比疫情前（2019 年 Q3）相比增长了 11%。由于苹果等一些厂商优先考虑智能手机而不是平板电脑，代工产能限制了 2021 年 Q3 的成本机会。尽管出货量疲软，但应用处理器市场的平均售价却强劲提升，这主要得益于高端平板电脑应用处理器的增长。”

Kundojjala 继续说道：“除联发科外，所有其他平板电脑应用处理器供应商的出货量在 2021 年 Q3 同比下降。在领先的安卓平板设备厂商的推动下，联发科在该季度获得了 46% 的安卓平板电脑应用处理器市场份额。Strategy Analytics 认为，联发科技将在 2022 年继续保持其平板电脑应用处理器的发展势头。”