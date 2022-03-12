宝马宣布与高通和 Arriver Software 公司开展长期开发合作，共同开发新的自动驾驶技术。战略合作将集中于下一代技术的联合开发，从新车评估计划 (NCAP) 到 2 级高级驾驶辅助系统和 3 级高级自动驾驶系统。软件功能将基于首次与全电动 iX 一起推出的 BMW 自动驾驶软件堆栈。

宝马表示，这些努力将专注于创建一个基于通用参考架构、传感器组规范和安全要求的可扩展平台，并具有联合开发、工具链和用于存储、再处理和模拟的数据中心。来自德国、美国、瑞典、中国、罗马尼亚和捷克共和国的 1,400 多名专家将在这些系统上工作。

宝马集团驾驶体验高级副总裁尼古拉·马丁在一份声明中表示： “这一联合软件开发是宝马集团在下一代自动驾驶平台方面的一个重要里程碑。”

宝马的下一代自动驾驶系统将移植到 Snapdragon Ride Vision 片上系统上，结合 Arriver 计算机视觉技术，并由高通骁龙 Snapdragon 的车到云服务平台管理。

高通高级副总裁兼总经理纳库尔杜格尔补充说：“我们为与宝马集团和 Arriver 的长期合作感到自豪，该合作专注于共同开发和部署自动驾驶系统，从 NCAP 到宝马即将推出的系列量产车的 3 级客户自动驾驶功能。”“基于 BMW Group 和 Arriver 已经商业化的堆栈组件，此次合作将使我们能够将 BMW 自动驾驶软件扩展到骁龙 Snapdragon Ride 平台，并以开放的方式将更安全的自动驾驶技术的可及性扩展到其他汽车制造商和一级供应商，从而实现灵活且可扩展的部署框架。”