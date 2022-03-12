继 1 月销量达 9.5 万辆之后，2 月份在春节假期的影响下比亚迪仍然给出了 90268 辆，同比增长 336.2% 的销量佳绩，显然这是和比亚迪优秀的产品力分不开的。3 月 12 日，2022 款宋 MAX DM-i 正式上市，共推出五个版本车型，综合补贴后售价 14.58 万元—17.28 万元。宋 MAX DM-i 直击用户痛点，以 4.4 升百公里亏电油耗，1090 公里超长续航，7.9 秒零百加速等实力，彻底颠覆了传统燃油 MPV 价值认知，为中国家庭带来了 6/7 座用车的最优选。

在 92 号汽油 “奔 9” 时代，颠覆 “油老虎” 的家用车已上线。得益于 DM-i 超级混动系统的高效协作，2022 款宋 MAX DM-i 百公里亏电油耗低至 4.4L，出行每公里低至 0.3 元。市内通勤还可选纯电模式，实现日常出行 0 油耗。

不仅如此，2022 款宋 MAX DM-i 全系均可享受绿牌政策，免购置税、不限行。搭载的磷酸铁锂启动电池，更环保、更高效，并与整车同寿命。安全出行不受限，让你省钱更省心。“鱼和熊掌 “要兼得，才是出行最优解。在保证节能的前提下，2022 款宋 MAX DM-i 百公里加速时间仅为 7.9 秒，完胜同级家用车，起步超车，动力随叫随到。其 105KM 版本还支持快充，电量从 30% 充到 80% 仅需 30 分钟。加速、充电都快人一步，生活和工作更高效。

在 EHS 电混系统助力下，2022 款宋 MAX DM-i 还拥有无比丝滑的驾控体验，低速行驶、高速换挡，平顺无顿挫。而且，一家人出行，一个静谧舒适的空间尤为重要，2022 款宋 MAX DM-i 整车造型设计与空气动力学完美结合，NVH 性能也是值得称道。快中有静，出行更温馨。安全是最大的豪华。在被动安全方面，2022 款宋 MAX DM-i 配备 DM-i 超级混动专用功率型刀片电池，面对最严苛的针刺实验，也能做到不起火、不爆炸。而且全系标配 6 安全气囊，出行自带 “堡垒级” 防护。

在主动安全方面，则搭载了 DiPilot 智能驾驶辅助系统，整合了全速域 ACC 自适应巡航系统、预测性紧急制动系统、全息透明影像、TSR 交通标志识别等丰富安全配置，以敏锐的 “触角”，及时防患于未然，全方位护航驾乘安全。

在人机交互体验方面，2022 款宋 MAX DM-i 也同样出众，全系标配 DiLink 4.0(4G) 智能网联系统，不仅带来更流畅的操作体验，全新 HMI 界面设计视觉效果也更美观；内置海量 APP 生态，充分满足不同用户需求；而且，经过升级的智能语音交互系统，识别精准度更高，反应更迅速，体验更好。15.6 英寸自适应智能车机旋转 Pad，也是同级罕有，轻松上手。

让人惊喜的是，2022 款宋 MAX DM-i 全系标配 VTOL 移动电站，最大放电功率达 3.3kW，可稳定输出 220V 交流电，户外烹饪、唱 K、露天电影轻松实现。在露营潮蔓延的当下，宋 MAX DM-i 变身 “移动房车”，让休旅生活更来电。

2022 款宋 MAX DM-i 采用 Dragon Face 家族凌厉风尚外观设计，流光双锋式前格栅，配合钻石龙睛 LED 前大灯，气势十足。全新舒奢一体式升舱顶与流线性车身和谐统一，彰显立体美感。

全新可可棕幸福环保座舱，视觉效果更温馨；大面积软包材质、立体式环绕氛围灯，奢豪质感油然而生。此外，2022 款宋 MAX DM-i 座椅采用全贴合人体曲线设计，加宽加长坐垫，驾乘体验更舒适，并且提供 “2+3+2”、“2+2+2” 两种最佳座椅布局，充分满足工作应酬和家庭出行等多元场景需求。