OPPO 的 Find X5 Pro 已经可以在实体店中摸到和买到了，那么这款机子究竟有什么样的内在和外在功底，我们一起来看一下。

首先是外观。这款机型采用了 6.7 英寸新一代 LTPO2.0 2K 屏幕，采用康宁大猩猩 Victus 玻璃，屏幕分辨率高达 3216*1440，PPI525，可实现原生 10 亿色显示。从正面来看，是一个视觉表现到位的屏幕，全新人眼仿生自适应调光技术，为这块顶级屏幕提供舒适的观感。无论是在暗光环境下，还是在亮光环境下，都能看到比较好的画面表现。另外弧形的边缘玻璃也处理的较为圆润，抓握的感觉比较细腻。

转到背部，可以看到素皮工艺，手感具备磨砂肌肤触感。还有一种陶瓷工艺，官方说经过 45 道工序，168 小时的反复煅烧打磨成型，实现温润如玉的手感，同时也更加耐磨耐刮。摄像头部分的布局采用 2 大+条形+补光灯的异形设计，风格比较独特。Find X5 Pro 搭载的是 5000 万像素双主摄旗舰传感器，新一代 10 亿色双主摄系统让主摄和超广角均拥有领先的色彩捕捉能力。里面有定制高透玻璃镜片，可以有效滤除杂光，让色彩更精准。官方表示采用了行业首发的 13 通道光谱传感器，配合自研环境光预测算法，可提升 40% 环境光色温准确度。

正反面一起，给予了外观的条件，内在的也不能忽略。Find X5 Pro 搭载全新一代骁龙 8 处理器，采用 4nm 制程工艺，CPU 架构全面升级，性能提升 20%，功耗降低 30%，新一代 Adreno GPU 核心面积增加 60%，渲染速度提升 30%，能效提升 25%。为了提升影像表现，加入了 OPPO 首个自主研发的影像专用 NPU 芯片——马里亚纳 MariSilicon X。

为了将自研马里亚纳 MariSilicon X 和骁龙平台协同实现更好的影像结果，OPPO 对基础 3A 算法进行了全部的自研重构，让 Find X5 Pro 能够实现 10% 的对焦准确率提升，20% 的对焦速度提升，以及 40% 的降噪能力提升。

从实际拍照体验来看，在光线好的情况下，能够获得比较快的成像速度，得到的照片效果也比较不错。在运动模式下，加入了悬浮防抖技术，首次在手机上实现同一模组下镜头+传感器的双重光学防抖，也能应付运动捕捉画面。

在夜晚，专业模式下，Find X5 Pro 首次应用哈苏自然色彩解决方案，将哈苏光学相机的前沿技术全面融入到了 Find X5 Pro 的影像系统。从拍得的效果来看，可以看到细节刻画的比较锐利，噪点也控制的比较好，对于霓虹灯的处理没有过于弥散，能清晰见到一些建筑物的线条。

续航方面，Find X5 Pro 搭载 5000mAh 大电池，配合 OPPO 自研的电池健康引擎，支持 80W 超级闪充，12 分钟能充满一半，35 分钟充至 100%，50W 无线闪充仅 47 分钟即可充至 100%。这点来说，可以很好缓解充电焦虑。软件方面依然秉承了家族的系统 ColorOS 12.1，进一步强化了安全隐私功能，包括剪切板权限管理，通知智能隐藏等实用功能外，还增加了隐藏摄像头检测功能，可以侦测 WiFi 隐藏摄像头，成功率在 96% 以上，外出时可有效预防隐私安全问题。

整体来说，这是款内外比较均衡的手机，用料也比较到位。在影像方面依然继承了 OPPO 以往的卖点，同时做了进一步的发扬光大，比较适合现在年轻人的爱拍爱秀需求。在加上 OPPO Cloud、OPPO+等互联网服务，算是市场年中比较有竞争力的产品。