3 月 13 日消息，新能源领域黑马易能时代在广州隆重举办新品发布会，正式发布一款研发多年的产品——易能时代启明系列充电桩模块。新品一经发布，就引起众多业内人士高度关注，权威媒体争相报道发布会盛况！此次发布的新品到底有何神奇之处，快来一看究竟！

颠覆性新品发布，转换效率高达 99%

发布会现场，易能时代创始人&CEO 苏昕正式发布新品——启明系列充电桩模块，分为 30kW 和 60kW 两个版本，适用于不同客户对充电桩模块解决方案的需求。据相关人士透露，易能时代发布的这款新品转换效率高达 99%，能够最大程度降低电损，极大缓解桩企、运营商的经营压力。此外，它在散热、集成度、稳定与可靠性等方面的性能也十分出色，防护能力极强，售后成本低，能大幅减少运营商和桩企的运维成本。

目前，市面上的充电桩模块普遍存在同质化严重，功能参差不齐，缺乏核心技术等现象。易能时代这款新品发布后，有望解决充电桩行业长期以来存在的电损高、售后成本高等诸多痛点。尤其对于桩企和运营商来说，在充电服务费受政策限制无法提升的形势下，充电效率是盈利的关键因素。这款新品转换效率高达 99%，如果未来能够大规模普及和应用，将创造巨大的社会价值和行业价值，促进产业健康有序发展。

易能时代联合行业伙伴展开 “低碳” 公益行动

易能时代启明系列充电桩模块的发布，满足了桩企、运营商以及广大用户对高效充电桩模块的期待。为让用户提前体验产品卓越性能，易能时代宣布开启新品公测招募，公测对象覆盖桩企、运营商、新能源行业从业人士以及新能源车主等用户。

一直以来，易能时代积极践行绿色发展责任，联合行业伙伴构建低碳未来。据参会人士透露，易能时代在大会现场发起 “共建低碳中国，共创绿色未来” 公益倡议，将与行业伙伴联合展开低碳公益行动，推动能源产业实现绿色可持续发展。

易能时代全面发力新能源领域

发布会圆满结束后，苏昕在接受权威媒体采访时表示，构建 “能源云” 生态将是易能时代未来长期坚持的战略，我们将不断突破底层应用科技，去兼容整个行业生态，为广大充电桩厂商提供包括智能软硬件在内的整套技术服务解决方案。

在低碳经济的发展进程中，能源革命是实现 “碳中和” 的重要途径，颠覆性技术是关键。随着此次发布会的落幕，易能时代新品颠覆性的技术将引发行业地震。我们有理由相信，易能时代在能源领域经过 8 年信息化积累，3 年的新能源智能硬件探索，凭借其数据运营和大数据优势，易能时代必将成为新能源领域崛起的新势力，改写充电桩市场现有的竞争格局！