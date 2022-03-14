宝马 BMW iX5 Hydrogen 目前正在进行一项在极具挑战性的天气条件下进行的严苛测试。这是该车在公共道路和位于瑞典北部 Arjeplog 的宝马集团测试中心的最终冬季测试的一部分。燃料电池系统、氢气罐、峰值动力电池和中央车辆控制单元的集成功能测试和验证证实，这种额外的无二氧化碳移动选项也可以依靠提供高度舒适和不受限制的可持续驾驶乐趣，即便在极端零下温度下，也能保有极佳的性能。

在北极圈附近进行的测试表明宝马集团正在推进其 BMW iX5 Hydrogen 的开发过程。该公司将在今年晚些时候生产该车型的小系列，并致力于帮助扩大加氢站网络，有了基础设施才能让这个车卖的更好。

“极端条件下的冬季测试清楚地表明，BMW iX5 Hydrogen 还可以在 -20°C 的温度下提供完整的性能，因此代表了由电池电力驱动系统驱动的车辆的可行替代方案，” 宝马股份公司发展部管理委员会成员 Frank Weber 表示道：“为了让我们能够为我们的客户提供燃料电池驱动系统作为有吸引力的可持续移动解决方案，还需要建立足够广泛的氢基础设施。”

在 Arjeplog 周围的冰雪上进行的这些测试中，BMW iX5 Hydrogen 正忙于展示其氢燃料电池驱动系统如何可靠、舒适和强大地满足日常生活的移动性要求。在经历了数百场测试台和道路上的深入现场测试之后，这为其后续推进累积了数据。

证据是有目共睹的：在这里，在极度寒冷的环境中，氢燃料电池驱动系统显示出与传统内燃机相同的日常可用性。完整的系统电源很快就会出现。即使在这些冰冻条件下，驱动系统仍可继续提供其完整的工作效能。补充氢气罐只需三到四分钟，即使是在严冬。

“氢燃料电池驱动系统结合了两种驱动领域的优点，无论一年中的什么时候和室外温度如何：它提供了电动汽车的本地无排放移动性和不受限制的日常可用性——包括短暂的能量加注过程，和燃油车体验差不多。” 宝马集团氢燃料电池技术和车辆项目副总裁 Jürgen Guldner 说。

BMW iX5 Hydrogen 上的驱动系统将燃料电池技术与使用第五代 BMW eDrive 技术的电动机结合在一起。它用作能源的氢气储存在两个由碳纤维增强塑料 (CFRP) 制成的 700 巴罐中。燃料电池将氢气转化为电能，产生 125 kW/170 hp 的输出。此外，电动机可以将存储在动力电池中的能量添加到混合物中。该电池通过能量回收或燃料电池充电。所有这一切都意味着当驾驶员决定探索汽车的动态能力的上游性能表现时，可以使用 275 kW/374 hp 的系统输出。燃料电池释放的唯一排放物是水蒸气。它的废热被特别有效地利用来加热汽车的内部。

驱动、能量存储和控制系统都通过了拉普兰冬季环境的终极耐力测试。此外，特别准备的冰面和积雪的道路为测试所有驱动和底盘系统的集成应用提供了完美的条件。这还包括转向、弹簧和减震器，以及底盘控制系统以及摩擦制动器和能量回收减速的相互作用。在这里，BMW iX5 Hydrogen 能够发挥其优势，因为它的重量也比同类电池电动车型轻。

燃料电池和峰值动力电池的结合为 BMW iX5 Hydrogen 提供了全球独一无二的驱动系统。它的技术有可能为宝马集团的驱动系统组合增加另一个支柱，以实现本地无二氧化碳出行。BMW i——作为一个完全专注于本地零排放的移动性品牌——未来可能会在其电池电动车型的同时提供配备氢燃料电池驱动系统的车辆。最引人注目的是，这将使其能够满足没有自己可用的充电基础设施、经常长途旅行或需要高度灵活性的客户的移动性需求。

在项目的早期，BMW i Hydrogen NEXT 配备宝马集团与丰田汽车公司合作研发的燃料电池和宝马集团独立开发的燃料电池堆和整体驱动系统。自 2013 年起，宝马集团与丰田汽车公司不断深化合作，根据合作协议，双方将致力于推进氢燃料电池技术的研发和产业规模化应用。在不久的时间里，我们就可以看到这款车上市销售了。