赢创作为 VESTARO GmbH 联盟的一部分，致力于为电动汽车生产更轻、更具成本效益的解决方案，开发了新一代电池组，即 “纯高性能电池”(PBB)。基于使用赢创固化剂制成的片状模塑料 (SMC) 技术，新的整体电池系统概念为汽车行业提供了一种安全、轻便且最重要的是具有成本效益的替代传统较重金属基解决方案的替代。

VESTARO 成立于 2019 年底，旨在研究替代电池解决方案，首先基于赢创的高性能环氧固化剂 VESTALITE S 开发了一种具有成本效益的新型玻璃纤维 (GF)-SMC 盖板。除了减轻电池外壳的重量外与由成本更高的材料制成的同等性能外壳相比，性能提高了近 10%，最先进的 SMC 材料还提供了以前金属外壳的性能水平，但可以实现半集成集成的设计自由。

继 2021 年初 VESTARO 合作伙伴 Lorenz Kunststofftechnik 生产的 VESTARO 新 GF-SMC 盖板的成功成果公布后，随着 TIER 1 汽车零部件制造商 Minth GmbH 的加入，该联盟得到进一步推动。随着敏实在铝解决方案方面的深入专业知识的加入，增强的联盟解决了当今电池组的两大挑战：底部冲击和车辆集成。

为了满足这些严格的 OEM 要求，在侧杆和底部冲击方面没有任何泄漏或故障，该联盟提出了一种充分利用多功能 SMC 材料的设计自由度的新方法。旧的底部结构被 Minth GmbH 开发的铝制夹层板所取代，这在底部冲击方面增加了性能，但在半一体式车辆概念中也发挥了关键作用。有了这个概念，该联盟能够移除额外的侧面变形元件，并将腾出的空间用于更多的电池单元。

此外，由于夹层地板的底部冲击性能得到改善，模块安装所需的空间可以减少。为电池单元创造的这些额外空间使整体容量增加了 10 千瓦时，从 65 千瓦时增加到 75 千瓦时，与本集团上一代相比，电池组的外部尺寸几乎相同。使用 Forward Engineering 独特的 BEV 地板结构开发工具进行设计和验证，新的 “Pure Performance Battery” 长约 2.1 米，宽约 1.58 米，最大高度在 0.15 – 0.22 米之间，适用于各种车辆架构。在重量方面，基于 GF-SMC 盖板的新型 PPB 可与当今的高端解决方案竞争，但性能显着提高。

此外，电池的半集成模块化系列设计可以灵活调整模块的数量，并且在一步过程中生产复杂的几何形状，可以定制电池性能水平，以适应所有地区的要求。超级电池概念基于 LION Smart 的 LIGHT 电池，充电功率始终高于 200 kW（10 % – 80 % SOC）。该系统目前正在开发中，目标是实现少于 10 分钟的充电时间。

提高汽车零部件的可持续性也是汽车行业的一个重要课题，因此新的外壳设计为易于拆卸，以便快速拆解使用电池模块和外围设备。此外，盖子本身可以通过 LORENZ Kunststofftechnik 独特的回收工艺进行回收，并再次用于新的复合材料部件。