IBM 公司今天宣布任命陈旭东担任 IBM 大中华区总经理，向 IBM 亚太区总经理 Paul Burton 汇报。

Paul Burton 表示：“旭东是一位经验丰富的商业领导者。他以软件工程师的身份开启职业生涯，进而在商业领域展现出卓越的领导力，并屡创佳绩，为他服务过的公司开疆拓土，带来有目共睹的成长。他是能够带领 IBM 大中华区步入新时代的正确的领导者。我相信，凭借他对市场和行业的深刻洞察，旭东将为 IBM 大中华区的发展带来新的视角和新的动能，从而带领 IBM 大中华区团队在市场上阔步向前，创造新的成长高峰。”

自 1993 年至 2017 年在联想集团任职的 24 年间，陈旭东积累了丰富的管理经验和广泛的业务专长，在市场销售、渠道管理、商务运营、质量管理、区域管理等方面拥有丰富的经验，领导过包括联想个人电脑、智能手机和全球服务在内的多项新兴业务。过去几年，陈旭东还在零售、互联网和半导体等不同行业担任过多个高级领导职务。

陈旭东表示：“能够加入 IBM，担任 IBM 大中华区的总经理，我倍感荣幸，同时也深感任重而道远。我期待与 IBM 大中华区的领导团队以及每一位 IBM 员工一起，携手各方，通过创新协作，把最好的技术和业务专长带给客户，支持他们的数字化转型。在这个全新的数字时代，让我们携手共创 — 使得 IBM 大中华区成为企业客户最值得信赖的技术和转型伙伴。”