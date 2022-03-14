以下内容来自 IDC：

安全及效率是交通出行的两大重要因素。发展自动驾驶不仅有助于减少人工决策的失误，降低道路交通事故发生频率，也可以通过更科学的驾驶行为决策减少拥堵，提高交通效率。IDC 近期发布了《中国自动驾驶市场环境与趋势预测》，在 IDC 全球自动驾驶产量预测（至 2025 年）的基础上，结合中国供给端、需求端、政策等各方面发展动态进行分析。并将持续监测发展环境，基于监测结果调整预测。

中国工信部将汽车驾驶自动化分为 0-5 共 6 个等级，与美国 SAE 标准不同。其一，SAE 将安全辅助功能和非驾驶自动化功能都放在 0 级，称为无驾驶自动化，中国版标准则叫做应急辅助，驾驶员能够掌握驾驶权，系统可感知环境，并提供报警、辅助或短暂介入驾驶，作为一个安全的基础分支，和非驾驶自动化功能分开；其二，中国版标准针对 0-2 级自动驾驶，规定的是 “目标和事件探测与响应” 由驾驶员及系统协作完成，而在 SAE 标准下，L0 级至 L2 级自动驾驶汽车的目标和事件检测，以及决策任务（OEDR）全部由人类驾驶员完成；其三，中国版标准在 L3 级中明确增加对驾驶员接管能力监测和风险减缓策略的要求，明确最低安全要求，减少实际应用的安全风险。

IDC 认为，L3 级是智能程度的重要分水岭。以 L3 为分界，驾驶行为的主导角色实现了转移，由以人为驾驶为主转变为以自动驾驶系统为主的驾驶控制，自动驾驶功能也以辅助驾驶作用转变为可以执行全部驾驶任务的操作系统。

L1 级自动驾驶：目前具备单项智能驾驶辅助的车型逐渐增多，特别是随着传感器等关键硬件成本的下降，L1 级别功能在低价区间车型上出现，自动驾驶辅助功能的触达范围日益广泛。

L2 级自动驾驶：同时具备纵向及横向控制功能的 L2，可在允许情形下同时 “解放” 驾驶员的手和脚。由于目前法律法规不允许 L3 级的量产车部署，多数以此作为独特功能卖点的厂商部署相应功能并采用 L2+或 L2.5 的表达。在此发展背景下，L2 区间的汽车产量在当前及未来预期涨幅可观。

L3-5 级自动驾驶：以 L3 开始自动驾驶主要决策责任由驾驶员转移为操作系统，由于目前法律法规的限制，L3 级别的功能目前不被允许部署在量产车型上。而相关技术仍在不断地探索。L4 及 L5 作为自动驾驶的终极目标吸引了大量的投资，以期提升道路安全，交通效率，从而带来巨大的社会价值。而如同 L3 的部署受限，高级别自动驾驶的发展除了与技术发展息息相关，与政策发展，及消费者态度等都有密切的关联。

自动驾驶市场的驱动因素包括政策支持、市场需求、技术发展，阻碍因素包括算法瓶颈、伦理困境。IDC 中国智能汽车行业研究总监李连风认为：“在技术供给方面，近年来自主汽车厂商为了打造高性价比的产品和实现竞争的差异化，在可达 L2 级自动驾驶的主动安全配置方面进行了大量投入，随着汽车产品周期的更新，预计未来的投入将继续加大；在消费需求方面，随着智能网联和 L2 级自动驾驶技术在中国市场的日趋成熟，消费者的使用率和熟悉度也将提升，预计中国消费者对自动驾驶将有更高的接受度。”