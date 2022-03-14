苏州宜联生物医药有限公司（下称 “宜联生物”）近期完成了 7000 万美元 B 轮融资，本轮融资由 LYFE Capital（洲嶺资本）、启明创投联合领投，君联资本、正心谷资本及弘晖基金（HLC）等跟投。本轮融资所募集资金将主要用于公司新一代抗体偶联药物（Antibody–Drug Conjugates，以下简称 ADC）产品管线的临床试验开发，以及新型偶联药物早期研发。

ADC 领域历经多年的技术积累和发展，截至目前已有累计 14 款 ADC 药物在全球范围内获批上市，从 2000 年 Mylotarg 的早期概念验证阶段，向定点偶联技术为特点的方向改进，再到近几年来以 Enhertu 和 Trodelvy 为代表新一代 ADC 技术以其突破性的临床试验数据站上行业舞台，使得该领域在历经几代技术革新后迎来快速发展的市场机遇。2021 年《Nature》期刊预测目前已上市的 ADC 药物全球销售额将在 2026 年超过 164 亿美元，成为百亿美元级别的重磅市场。全球药企的目光也在近几年纷纷投向 ADC 领域，据医药魔方数据显示，2019 年至 2021 年已披露的 BD 交易总额超过 326 亿美元。随着行业的发展，竞争格局也将变得激烈，未来只有真正具备差异化技术特点的 ADC 研发公司才能脱颖而出，受到行业关注。

宜联生物成立于 2020 年，由国内外具有创新 ADC 药物全程开发及丰富公司管理经验的人才组建，致力于开发具有国际竞争力偶联药物，建立自主知识产权的偶联药物技术平台，以未满足的临床需求为导向，推进国内外临床研究的同步开展，并致力于与国内外伙伴建立互补型的合作，为全球患者服务。目前，该公司已经完成了毒素 linker 技术平台的国际专利布局，首发项目将本年度在中国和美国同步开展临床，并已与多家公司达成项目合作，共同开发新一代抗体偶联药物。

宜联生物医药创始人、董事长兼 CEO 薛彤彤博士表示：“在过去的一年里，苏州宜联生物聚焦在新一代 ADC 技术平台和产品开发，工作进展顺利。第一个项目已于本月向 FDA 递交正式临床申请，这得益于团队的创新和执行能力。今年将是我们迈向临床阶段的关键一年，行业发展也面临新的挑战和机遇。非常幸运，我们迎来了新的投资伙伴，也获得了原投资伙伴的坚定支持。未来宜联生物医药将始终围绕着具有国际竞争力的偶联药物相关技术和产品开发，并积极推动国内外合作，努力成长为一家真正的国际生物技术公司。”

本轮领投方 LYFE Capital（洲嶺資本）管理合伙人陈刚先生表示：“LYFE 洲嶺专注于全球的医疗创新，致力于为有全球差异化的优秀医疗企业提供价值创造，偶联药物（ADC）是我们持续关注的细分领域之一。宜联生物创始团队的视野和规划，结合过往在 ADC 技术领域的深厚积淀，帮助公司在成立短短一年半左右的时间便建立了具备自主知识产权的差异化偶联药物技术平台。我们很高兴此次能与宜联生物达成深度合作，LYFE 洲嶺将通过我们的国际网络和行业资源协助宜联生物搭建和拓展国际化平台。我们期待和坚信公司在创始团队的带领和新老股东的支持下，宜联会成为全球领先的偶联药物技术平台公司。”

本轮联合领投方启明创投合伙人陈侃博士表示：“作为宜联生物上一轮的投资方，本轮追加投资正是因为看好宜联生物在国际偶联药物领域竞争中独一无二的优势。宜联团队具有清晰的发展战略、扎实的技术积累和高效的执行能力，过去一年我们见证了宜联生物逐步成长为具备国际竞争力的偶联技术平台型 Biotech 公司，我们很荣幸能够持续支持宜联生物，期待团队能够尽早为中国及全球患者带来健康福祉。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。