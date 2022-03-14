近日，半导体 AMHS 设备供应商弥费科技宣布完成数亿元 B 轮融资。本轮融资由通用技术创投管理基金领投，海通创新证券、博将资本跟投，A 轮领投方启明创投继续跟进，云岫资本担任独家财务顾问。

弥费科技本轮融资将重点用于三方面：第一，持续投入研发，把先发优势转化成迭代好的产品技术优势；第二，扩大生产规模，目前部分产品已经进入到大批量生产阶段，弥费科技 8000 平新工厂将于 2022 年底前投产，预期满产后年产值不低于 10 亿元；第三，海外市场拓展，弥费新加坡全资子公司 2021 年 Q4 投入使用，2022 年第一批来自弥费新加坡公司的产品将应用于新加坡的 12 吋晶圆厂客户。

弥费科技于 2014 年创办于上海，是一家技术驱动型的半导体晶圆厂自动化设备公司，专注于生产、研发、销售适用于半导体晶圆厂的自动物料搬运系统（AMHS, Automated Material Handling System）。产品包括传送设备（天车 OHT、协作式机器人 AMR）、晶圆盒&光罩盒存储设备（Foup&Reticle Stocker、Reticle Cabinet、NTB、OHB&OHB-Purge）、净化设备（TLP、FPS）等 10 多个 AMHS 硬件设备及 MCS（调度软件）。

弥费科技创始人兼首席执行官缪峰表示：“弥费科技致力于成为具有全球影响力的半导体设备及核心零部件供应商，公司在一年的时间内，先后完成超亿元 A 轮融资和数亿元 B 轮融资，为弥费科技的高速发展和战略布局预备了充足的弹药。感谢国内外客户和弥费科技同事对公司发展的大力支持和卓越贡献。携手同行，未来可期。”

启明创投合伙人叶冠泰表示：“在未来几年全球 IDM 和晶圆厂大举扩产能的背景下，许多核心设备的交货周期已经超过一年。弥费科技是国内第一个成功的研发出全套的晶圆厂物流自动化 AMHS 系统的公司，并成功的量产交付。帮助国内晶圆厂解决了核心设备国内设计、生产、交付、服务的难题。弥费科技的团队具有丰富的国内和海外一流晶圆厂的经验。未来将成为一个国际领先的半导体设备公司。”

博将资本创始人罗阗表示：“中美科技博弈，加速了半导体产业链的自主可控进程，国有自主产能与国产替代设备迎来重大扩张机遇。供需矛盾下的芯片短缺，5G、手机等智能终端、云计算、物联网、汽车智能化等产业发展推动芯片行业高速增长，驱使晶圆厂扩产扩建并进一步提升自动化。弥费科技是国内唯一可以提供晶圆厂整套自动物料传送设备与软件系统的企业，在技术实力、产品质量、交期、性价比、服务响应等综合能力匹敌外国公司，打破该领域国外垄断，填补国内空白。未来，博将资本将携手并陪伴公司在国内半导体设备——智能物料调度系统领域实现从国产替代晋阶到国有创新超越的路上持续前行。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。