近日，工业机器人及智能制造企业翼菲自动化宣布完成数亿元人民币 D 轮融资的交割。此次融资由春华资本领投，老股东清控银杏、宽带资本跟投，并引入知名产业资本，致远资本担任独家财务顾问。

翼菲自动化成立于 2012 年，从并联机器人切入工业机器人市场，经过近十年的发展，已经成长为领先的轻工业全品类机器人及智能制造系统提供商。

2014 年，该公司自主研发成功的迅翼系列高速并联机器人填补了国内空白。作为高精度高速度的高端本体，不同于一般低端本体，其重复定位精度、额定负载下节拍时间等核心性能指标超越国外四大家族同类产品。翼菲自动化拥有并联、SCARA、小六轴、坐标机器人、晶圆搬运机器人、机器人控制器、视觉系统等全系列产品，并面向 3C 电子、食品饮料、生物医药、日化、新能源、物流等轻工行业的生产企业提供一站式的智能制造解决方案。

春华资本董事总经理郭剑威表示：“中国作为世界工厂，面临制造业转型升级、贸易战和科技高地的争夺压力，过往凭借的人口红利正加速转向工程师红利，兼有政策东风、市场空间和技术基础，已经是孕育世界级智能制造企业的绝佳土壤。翼菲自动化拥有丰富的产品线和良好的团队、客户基础，在高速发展中展现出极强的研发和商业落地能力，我们看好其成为国际一流的机器人和智能制造品牌。”

致远资本创始人李悦表示：“工业机器人正向智能化、轻型化、柔性化发展，应用场景不断拓展，国产份额不断提高，翼菲自动化拥有研发+产业的行业顶配团队，依托自主研发的核心技术，凭借行业领先的规模化复制产业能力，有望成为中国工业机器人和智能装备产业的新领航者！致远资本很荣幸陪伴翼菲自动化共同成长。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。