Sensor Tower 商店情报平台发布了 2022 年 2 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

2 月出海手游收入榜

随着 2.5 版本于 2 月 16 日上线，米哈游《原神》收入迎来又一轮峰值，再度超越《糖果传奇》、《Roblox》等西方作品，蝉联海外手游收入榜榜首。

三七互娱旗下《Puzzles & Survival》收入稳步增长，排名挺进 TOP5。在日本，该游戏位列由本土巨头垄断的解谜 RPG 手游收入榜第 4 名。在美国等其它海外市场，该游戏凭借末日生存题材成功破圈，超越《帝国谜题》、《七龙珠爆裂激战》等经典作品，成为同类手游收入最高的作品。

在代言人和春节主题宣发活动的带动下，2 月《云上城之歌》成功入围韩国手游畅销榜 TOP5，是当地收入最高的中国手游。与此同时，三七互娱 2 月中旬推出的日服版本《空の勇者たち》收入稳步增长。本期《云上城之歌》海外收入环比增长 19%，排名前进 7 位至第 16 名。

由于台服版本新年限定造型等大量活动推出，腾讯《王者荣耀》2 月 4 日当天刷新海外上市 5 年来的日流水纪录，并重回出海手游收入榜第 29 名。Sensor Tower 游戏情报数据显示，作为收入最高的中重度游戏品类之一，2021 年海外 MOBA 手游总收入将近 11 亿美元，同比增长 14.3%。《王者荣耀》日流水创新高这一信号，显示出 MOBA 手游在海外市场仍大有可为，能否成功发掘和撬动新的区域市场依然是攻坚课题。

榜单之外，点点互动模拟经营手游《Family Farm Adventure》跃升至出海收入第 32 名。

2 月出海手游收入增长榜

虽然收入榜相对固化，增长榜却体现出中国手游厂商在海外业务的开拓方面更加汹涌，品类也愈加多样化。

BBGame 旗下 SLG 手游《新信长之野望》2 月在中国港澳台地区上线。由于光荣特库摩 IP 在亚洲市场的强大号召力，该游戏成为本期中国香港热度最高的新游，并登顶手游收入增长榜。

游陆旗下新游《2X》于 2 月 11 日上市，在卷到极致，重肝重氪的韩国 RPG 市场，强化成长速度翻倍的设计概念，以轻松休闲的体验在竞争对手中脱颖而出，迅速跻身韩国 Google Play 手游畅销榜 TOP10，位列本期增长榜第 2 名。

点点互动旗下卡牌手游《Awaken: Chaos Era》延续 1 月的卓越表现，本期前进至榜单第 5 名。

贝塔游戏旗下融合纸牌和家居装潢的手游《Solitaire Home Design》在美国市场进入快速上升通道，本期收入环比增长 42.7%，位列增长榜第 8 名。

2 月出海手游下载榜

腾讯《PUBG Mobile》以超过 1160 万次下载，蝉联榜首。

《王者荣耀》发力巴西、墨西哥、阿根廷等拉美市场，排名前进 7 位至第 10 名。