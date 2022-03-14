科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.03.08-2022.03.13）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

这个世界是瞬息万变的。仅从尚未过半的 3 月的当下局势中我们就已清晰感受到了这一含义。然而，从创业领域中我们又该如何认识这一改变？

在上周的文章中，笔者认为，有这样的一组数字非常值得关注——根据调研分析机构艾媒咨询在去年发布的一份报告显示，2023 年，中国的 MCN 市场规模有望从 2015 年时的 8 亿元增长至 545 亿元。同时，MCN 机构数量预计从 160 家提升至 4.7 万余家。

从这些数字中，我们可以发现一些并不难发现的事实。首先是毋庸置疑的，这个市场的空间已经远远超出了当时的规模。其次，随着这一空间的扩张，其中的参与者也在随着这一惊人增幅不断增加。这时，问题也就随之而来。如果我们想要理解这种变化，那么这种变化就不仅仅只会意味着是一种数字上的改变。

就 MCN 所代表的网红/KOL 领域而言，这一领域的发展离不开近年来移动互联网生态的快速完善。从智能手机的快速发展再到宽带普及率的提升（以及网速提速），从短视频平台的兴起再到所谓自由从业（或者非固定化职业概念）被人们所日益接受，这其中的任意一环都是必不可缺的存在，并且也都是存在着与 MCN 领域相近的同期增速。

于此，可以看到以上这些数字的变化并非是一种偶然。但作为一种必然的结果，我们却也可以大致上判断出这种变动并非会一直以这一速度延续，至少在可见的短期内会是如此。针对这种状况，文章中的受访者认为，这一变化可以理解为其中的原创内容和基础数字资产将成为竞争力的关键——即，在今后，内容的质量本身将会比数量更加重要。当然，这也并不是其中的唯一答案。未来我们或许也将看到更多的回答。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

Umami Meats 获得 240 万美元融资：Umami Meat 成立于 2020 年，旨在不破坏海洋生态系统和动物生存环境的前提下，生产出营养美味且对人类健康有益的平价养殖海鲜，从而塑造可持续发展的海鲜文化。该公司表示，其养殖海鲜与传统捕捞上来的海鲜具有不相上下的营养与口感，但不含重金属、抗生素和微塑料。

为实现海产品的低成本生产，Umami Meats 采取的措施包括：基于多样化的鱼群建立可生产的苗种；利用鱼类的生长血清实现海产品的平价生产；以及在产品展示和口味测试之前实现生产流程的熟练化。

Zaapi 获得 400 万美元种子轮融资：Zaapi 成立于 2021 年，专注于服务东南亚的中小微企业（MSME），其愿景是帮助 MSME 实现进出货以及融资等过程中所涉核心功能的数字化，并最终为 MSME 提供一站式数字解决方案。

MSME 在东南亚地区国内生产总值（GDP）中占到一半，但其中仅有 20% 的企业在使用数字化工具。Zaapi 将通过提供数字化服务设施，帮助 MSME 开展并管理自身的电商业务。它采取的第一步举措是开发一款界面简单且易上手的移动应用程序，让用户可以进行在线开店和线上成单。据统计，在该应用推出的半年里，共累计为泰国 70 多个城市的约一万家企业提供过服务。除此之外，Zaapi 近期也把目光转向了其他数字化业务上，如：社交商务和营销工具集成等。

Swiggy 计划为 IPO 募资 10 亿美元：消息人士表示，Swiggy 已聘请了来自 JP Morgan 和 ICICI Securities 等的相关银行界人士为其打理，并计划为这次的 IPO 募资 10 亿美元规模的资金。消息人士也指出，这一 IPO 预计最早将于明年上半年期间提交。不过该人士也强调称，目前这一审议仍在进行中，其募资规模和具体时间仍为待定状态。

此外，据该消息来源透露，Swiggy 也正计划将在进行 IPO 之前至少再筹集一轮大规模的融资。

在今年早些时候，Swiggy 曾获得了一笔 7 亿美元的 K 轮融资（这笔融资也仅发生在其上一轮 12.5 亿美元融资的半年之后），作为结果，该公司的估值从 55 亿美元提升到了 107 亿美元。据了解，在当时的这笔融资中，该公司曾表示该资金的到来得益于公司业绩在过去一年中的大幅增长——去年期间，该公司外卖业务的订单总值几乎实现了翻倍增长，使得公司完全走出了疫情的阴霾。而作为这一表现的更多体现，上月时，有媒体指出 Swiggy 正在同当地互联网巨头 Times Internet 旗下的订餐平台 Dineout 进行一轮收购谈判，计划以 1.5 到 2 亿美元的金额完成这笔交易。目前，这一收购正处于尾声阶段，并有望在本月底前完成。

Insider 加入新加坡独角兽阵营：Insider 于 2012 年在伊斯坦布尔成立，2017 年迁至新加坡，是一家由多名女性领导的 SaaS 平台。目前，全球累计已有 1000+个企业品牌的营销团队使用过 Insider，如：三星、宜家、新加坡航空、丰田、MAC 和雅诗兰黛等。

顾客通常会活跃于 6 个以上的平台。因此，企业的营销人员需要准确定位到用户最偏好的那一个并在此与之展开互动。Insider 做的就是打造一款将线上与线下数据相统一的 SaaS 平台，帮助营销人员跨频道、跨系统地获取全面的用户数据，从而更精准地判断用户偏好，进而有针对性地为用户推送个性化的商品信息。

Cialfo 获 2000 万美元 B 轮增投：Cialfo 成立于 2017 年，总部位于新加坡，是一家大学申请服务供应商，其公司名称来源于拉丁语 “Citius，Altius，Fortius”（更快、更高、更强）。Cialfo 的目标是利用数据和技术简化学校申请流程、帮助学生设计申请规划，从而帮助更多群体得到接受教育的机会（其范围覆盖 K12 到大学高校）。

目前，Cialfo 在新加坡、印度、美国和中国有近 200 名员工，并与世界上约 1000 所大学建立了合作伙伴关系，其中包括帝国理工学院、芝加哥大学和西班牙 IE 大学。据统计，Cialfo 平台已为来自 50 多个国家的 25 万名高中生以及他/她们的咨询顾问提供过服务。

Cialfo 还表示，受新冠疫情影响，人们在教育科技方面的消费激增，全球教育科技领域正在经历一场巨大的数字化改革。Cialfo 将顺势而为，重新调整针对 K12 目标群体和大学生的数字化服务战略，并积极推动社会对线上、线下结合的 “混合式教育” 的认可。

Jio Health 获得 2000 万美元 B 轮融资：Jio Health 成立于 2014 年，是一家医疗健康初创企业，主要经营在线医疗保健平台，其业务包含远程医疗服务、电子处方开具、数字化就诊记录查询和基于机器学习的临床决策支持等。另一方面，Jio Health 还专注于构建线下实体医疗生态系统，其中包括智慧诊所、上门问诊及 300 余家 Jio 旗下品牌经营的数个社区药房等。

此外，据介绍，Jio Health 也通过将线上线下服务与实验室信息系统、电子药房及临床操作系统紧密集成，为用户提供了资讯获取、线上预约、远程医疗问诊以及送药上门的一站式服务。

对话科来博：市场在变化，内容是立足之本：现阶段，帮助海外创作者在中国本土内容平台实现商业变现，以及为中国本土内容创作者提供在海外平台上的发展机会，是科来博所有业务中增长最快的两大业务领域。据 Allen 介绍，仅在 YouTube 平台，科来博就已拥有约 120 亿次的月浏览量。Allen 表示，未来，公司还将会进一步整合不同国家的资源网络，让内容创作者的作品能够走向全球市场。

“当然，在这个过程中，科来博也会始终坚持自己的核心价值，始终保持着对创作者和内容本身的关注。归根结底，这两者具有明确的价值和发展潜力，相较于如何开展商业化行为，对内容的传播和把握才能帮助 MCN 公司建立更为长期的竞争优势。”

True Digital Park 与 TechNode Global 达成战略合作：2022 年 3 月 9 日，曼谷-True Digital Park 正式宣布与 TechNode Global 达成战略合作关系。通过合作，双方可以在泰国、中国和东南亚的科技创业公司之间开辟更多的机会和互动，以及突破性的创新和技术，推动创业生态系统的良好发展。

这项合作将促进泰国、中国和东南亚地区科技创新的融合，双方在科技创新行业拥有庞大的网络和资源，这种合作有望进一步加强这些地区之间的创业生态系统的合作。

近期，双方共同主办了一场主题为 “ 在进入泰国市场之前的准备 “ 的活动。在这次活动上，与会嘉宾分享了与拓展泰国市场有关的建议、经验和最佳做法。泰国的经济一直在快速增长，在社会和经济发展方面取得了显著的进步，在不到一代人的时间里从一个低收入国家变成了高收入国家。曼谷已经成为初创企业的一个重要区域中心。