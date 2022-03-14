显然，面对新能源车的大市场，大众不敢怠慢。大众汽车已批准一项新的 22 亿美元投资，在德国沃尔夫斯堡建造一家新工厂。新工厂将用于生产 “三位一体” 项目下即将开发的高效电动汽车。

Trinity 被吹捧为大众的下一代旗舰电动汽车，从头开始打造，易于使用、更清洁，并能实现高效率是主要卖点。很多人将大众的下一代旗舰电动汽车与奥迪的 Artemis 计划联系起来，该计划旨在开发一种 “高效电动汽车”，而这个集团显然有着千丝万缕的联系，为共同的市场打造优秀的产品。

这家德国汽车制造商没有透露更多关于 Trinity 项目的信息，但它确实透露其目标是实现 “更短的充电时间” 和 “超过 700 公里（435 英里）的续航里程”。现在大众汽车宣布，新款电动汽车将在一个新工厂生产，该工厂将建在现有的 Wolfsburg-Warmenau 工厂附近。大众此前曾谈到 Trinity 将在 “近十年中期” 上市，但现在给出的时间表是 2026 年。

在公告中，这家德国汽车制造商还表示，其目标是提高生产速度和效率，以实现每辆车 10 小时的生产时间：

“大众汽车还打算在 2026 年开始时为 Trinity 的生产设定标准，目标是每辆车的生产时间为 10 小时。关键实现方式是：更少的型号、更少的组件、更多的自动化、更精简的生产线和新的物流概念。Campus Sandkamp 通过现代工作实践为大众汽车所有领域之间的最佳、省时协作创建了框架。” 首席执行官赫伯特·迪斯 (Herbert Diess) 表示，如果汽车制造商想要能够与特斯拉竞争，就需要关注并做到这一点。