根据 Canalys 发布的最新数据，真无线蓝牙耳机（TWS）在 2021 年第四季度的出货量增长 21%，达 1.038 亿部，首次突破了一亿部。苹果在第三代 AirPods 发布 后，迎来了两位数的增长。智能设备和音频品牌的强劲表现也促进了 TWS 市场的增长，抵消了无线颈挂耳机和无线头戴式耳机销量下滑的影响。总体而言，在 2021 年第四季度，个人智能音频设备的出货量增长 7.7%，达 1.514 亿部。

Canalys 研究分析师 Sherry Jin 表示：“苹果公司优先考虑通过第三代 AirPods 来满足用户对舒适性和易用性的需求，旨在优化 AirPods 原始设计的制胜之道。但在产品的舒适性、音质、降噪和价格方面，苹果公司面临着更激烈的竞争。苹果公司欲通过为听众提供有明显改进且综合完善的空间音频体验，来保持市场上的领先地位，但这无疑是一项挑战。” 尽管苹果公司在市场上仍保持领先地位，但在 2021 年第四季度，其第三代 AirPods 的延迟发布仍然对公司产生了影响。2021 年，苹果 AirPods TWS 耳机的出货量下降了 11.4%，仅达到 8600 万部。

2021 年，TWS 耳机的出货量占比达到了 63%。TWS 耳机因其高效性和便捷性，使无线颈挂式耳机逐渐成为过时产品，也让无线头戴式耳机逐渐成为一个小众市场。Canalys 分析师 Cynthia Chen 表示：“TWS 耳机正在迅速抢占全球发展中国家的市场份额，包括尼日利亚等非洲国家。但仍然有很大一部分用户还是十分依赖有线耳机设备。厂商必须在市场教育上加大投入，并解决价格、舒适性、电池寿命和易用性等关键问题，以鼓励用户转向使用无线设备，享受更好的移动用户体验。”

此外，索尼（Sony）、博世（Bose）、捷波朗（Jabra）和 Skullcandy 等音频设备品牌之间的竞争加剧，也导致智能手机厂商的竞争愈演愈烈。他们不得不改善自身品牌的 TWS 设备与其硬件、软件和服务生态系统的集成情况，以确保 TWS 设备不仅仅是智能手机的简单音频配件。“从手游的高清内容消费到远程生产力，厂商在创造全新使用场景方面发挥着重要作用，同时音频设备也在不断丰富我们的日常生活，”Chen 如是说道。“厂商必须抓住 TWS 设备销量不断增长的这一商机，因为该产品类别是采用下一代内容和技术的驱动力，也可能是进入元宇宙的重要切入点。”