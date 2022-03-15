新能源车型已经很多了，想要在这个市场上拥有一席之地，没有独特的卖点和定位是很难的。而在北京车展上，我们将迎来阿维塔 11 的上市。那么这款车究竟有哪些卖点呢？让我们一起来看看。

首先，我们讲一下它的出身。“阿维塔” 取自英文 Avatar，意为 “化身”。阿维塔科技则赋予了这个词更深的含义，旨在为每一位用户打造在智慧平行世界里的另一个自己，成为 “懂你的智慧化身”。

阿维塔科技开创了全新的行业合作模式，聚合了长安汽车、华为、宁德时代在整车研发智造、智能汽车解决方案和智慧能源生态领域的独特优势，携手共创领先的智能电动汽车技术平台——CHN，致力于打造高端智能电动汽车全球品牌。从这样的出身来看，是融合了三个造车的基础硬核，包括造车、电池、软件，各找了一家在国内算得上佼佼者的合作方，三方打造了一款产品。

再来看产品本身。阿维塔 11 定位中大型轿跑 SUV，显然这也是目前新能源车和燃油车争夺最激烈的一个赛道，同时算是电动车领域可以很好做售价和服务兼顾的车型，并不是一个非常走量的细分，但是可以将品牌的调性进行很好的定位。

车身尺寸方面，阿维塔 11 的长宽高分别为 4880/1970/1601mm，轴距为 2975mm。从前脸和侧身线条来看，算是比较时尚的。你多看两眼，会觉得它的线条比较活泼跳跃。这样的设计应该要在轮毂的花样上多做一些备案，否则面对客户多样化需求时候，会有点适配难度。阿维塔 11 的外观由位于德国慕尼黑的设计中心主持设计，以 “未来感” 为理念，这个真车的质感要等最终量产的时候才能感知。

阿维塔 11 在辅助驾驶方面也是准备了足够多的料，新车将配备 3 颗激光雷达、6 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达以及 13 颗摄像头，并拥有 400Tops 的高算力，从而实现高阶辅助驾驶能力。

根据最新公布出来的数据，阿维塔 11 采用四驱布局，驱动电机由华为提供。前轴电机为 YS210XY584 型交流异步电机，功率 195kW。后轴电机为 TZ210XY584 型永磁同步电机，这样的布局和 Model Y 高性能版类似；功率 230kW，前后双电机总功率达到 425kW。至于百公里加速时间，还需要官方公布，我们预估是在 3-4 秒左右。

动力电池方面，阿维塔 11 采用宁德时代提供的三元锂电池，动力电池容量达到 90.38kWh，预计续航里程 600 公里以上。根据动点科技掌握的资料，阿维塔 11 将支持 200kW 以上的超快充，整车三电系统的电压平台将达到 750V 级别，属于高电压平台。目前不知道这个超快充到时候是以什么样的形式实现，或许会有合作伙伴提供相关的充电服务。

在高阶辅助驾驶软件层面，阿维塔 11 将由华为提供软硬件支持，在华为的高阶辅助驾驶测试车上，采用同样高阶辅助驾驶软件硬件平台的车型，能够在城市内街道中进行自主行驶。具体最终的市售版本会达到什么程度，还有待官方来公布。

在价格方面，目前特斯拉 Model Y 高性能版售价 39.79 万元。而国内很多对手的同级别电动车型，大概也在 35-40 万这个价格区间里，最终会落在什么维度，还需要一定的市场策略在里面，我们拭目以待。