应用分析机构 data.ai 发布了 2022 年 2 月月度指数排行榜，榜单内容如下：

据 data.ai 数据显示，2022 年 2 月全球应用排行榜整体变化不大，前四名热门应用较上个月排名持平。在下载榜中，以即阅即焚出道的 Snapchat 进入前 5 名，这与该 App 从 1 月下旬就在战略合作与产品功能开发上动作频频不无关系，例如与 Disney 合作提供更多的媒体与娱乐内容，持续强化用户粘性；功能上在 2 月份也陆续推出针对内容创造者提供视频中段（mid-roll）广告插播收入分成以及与 Ticketmaster 合作，让用户可方便查询最新活动资讯与好友分享，强化其产品 “发现” 的功能体验。而计划 2023 年 IPO 的印度社交电商 Meesho 进入本月下载榜单前 10，这家由 Meta 与软银集团两大公司的投资加持，以锁定二、三线城市提供当地买家与卖家方便与优惠的交易模式，正以每月 1 亿交易用户量为目标，持续推动服务。

在收入榜中，QQ 音乐进入本月榜单第十名，2 月份超级会员服务上线，提供权益超过 50 项之多，成功吸引用户的注意。此外 QQ 音乐去年推出的 TME 数字珍藏平台，在 2 月结合冬奥主题与央视总台推出首个国潮数字藏品——“十二生肖冰雪总动员” 数字纪念票，该预约订购活动于 2 月 25 日正式开卖即销售一空，其行动证明投入 NFT 领域的决心也是值得大家持续关注。

在 2022 年全球游戏 2 月下载榜中， Free Fire 依然处于第一的位置。Merge & Fight 和 Twerk Race 3D 排名提升尤为惊人，迅速窜升至下载榜第 5 名和第 6 名，Merge & Fight 融入了猎人，恐龙，养成的元素，深受玩家们的喜欢。此外，Fishdom:Deep Dive 排名上升 27 位，也非常引人注目。

收入榜方面， 整体排名变化不大，《原神》继续占据王座，ROBLOX 和《王者荣耀》继续排在第二与第三的位置。来自新加坡的吃鸡游戏 Free Fire 连上 3 名，超越了 PUBG MOBILE 来到了收入榜第九的位置，这款游戏在经历短暂下降之后，逐步回落。是否可以追回之前高增长势头呢？另外，Game For Peace 也超越了 Coin Master 来到了第五，期待它后续的发展表现。