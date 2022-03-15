近日，国产眼科医疗器械企业深圳莫廷医疗科技有限公司（莫廷医疗）宣布完成数千万元 A+轮融资，本轮融资由 BV 百度风投完成。本轮资金将用于产品线拓展、市场推广等方面。

莫廷医疗成立于 2003 年，总部位于深圳，是一家面向全球的高科技眼科医疗设备和解决方案供应商，主要产品覆盖眼科诊断、屈光检测、手术设备等三大领域，销售网络覆盖全球 50 余个国家，产品及解决方案已覆盖全球超过 8000 家医疗机构。

为加速全线眼科医疗设备的国产替代，该公司相继研发出高分辨率血流成像 OCT（OCTA）、可视化光学生物测量仪、眼底相机、眼压计、干眼检测仪、手术显微镜、裂隙灯显微镜、台式验光仪、手持式视力筛查仪、家用智能验光仪等一流的眼科设备。

莫廷医疗表示，未来将建立完整且丰富的产品矩阵，实现眼科核心产品线全覆盖，不仅积极服务我国最广大的中基层医疗机构，也加速布局个人眼健康管理业务，实现眼健康服务的完美闭环。

百度风投投资副总裁安峰表示：“深圳莫廷在国内高端眼科诊疗设备领域占据龙头地位，行业排名无出其右，这得益于公司创建以来，稳定的核心管理团队对于产品研发平台、光学加工平台、市场拓展能力的持续打造，我们看好公司在未来会持续扩展产品管线，增加市场占有率，在公司发展上不断获得成功。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。