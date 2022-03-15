罗姆半导体宣布 Lucid Motors 成为其新的充电芯片方案的客户。这家来自加利福尼亚的电动汽车制造商将在 Lucid Air 的车载充电器中使用罗姆的碳化硅半导体 (SiC MOSFET)。半导体，确切地说是碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管，将位于 Lucid 的 “Wunderbox” 结构中，即 Lucid Air 的中央车载充电单元。它集成了 DC-DC 转换器和双向车载充电器。

Rohm 的器件有助于确保功率因数校正电路能够在高开关频率下工作。Rohm 解释说，由此提高的高频和高温性能有助于 Lucid 减小 Wunderbox 的尺寸并降低功率损耗，从而提高充电效率。例如，测试发现直流充电大约需要 22 分钟，在这段时间内可以通过充电增加 300 英里行程。Rohm 称，SiC MOSFET 开关车载充电器可提供高达 19.2 KW 的交流充电，每小时可增加 80 英里的续航里程。

Lucid Group 产品高级副总裁兼首席工程师 Eric Bach 表示：“对于 Lucid 来说，与主要电动汽车功率设备供应商形成战略联盟以确保我们未来的成功非常重要。“我们对 Rohm 为提高 SiC 产品的产能及其下一代技术的开发而进行的战略投资印象深刻。”

罗姆公司的常务执行官 Kazuhide Ino 补充说，公司将 “继续加强其 SiC 器件阵容，提供有助于下一代汽车技术创新的电源解决方案，例如 Lucid Air 中的充电系统。”Rohm 在 2020 年时，大陆集团的驱动部门 Vitesco Technologies 已选择该公司作为其碳化硅功率半导体的首选合作伙伴。Vitesco Technologies 将使用 Rohm 的 SiC 技术来提高其电动汽车充电电子设备的效率。

罗姆半导体是一家日本电子零件制造商集团，在行业内比较有名，总部位于日本京都。该公司成立于 1954 年，设计和制造集成电路 (IC)、半导体和其他电子元件。