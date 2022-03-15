近日，中博瑞康（北京）生物医学科技有限公司（简称 “中博瑞康”）宣布完成近亿元 A 轮融资。本轮融资由远翼投资领投，老股东创新工场持续加码，取势资本担任财务顾问。

本轮融资将用于扩建全新的研发设计研究院（含研发中心、设计中心、测试中心、数据中心、客户服务中心、售后服务中心）及扩充研发管线，进一步建设完善上海生产基地的全自动设备、GMP 级别一次性耗材，GMP 及临床检验级别液体生产产能管理，扩充现有产品的技术服务与多种细胞与基因药物研发企业的定制工具开发与定制服务开发，开展多元市场推广，以满足近期急速增长的细胞与基因药物的多管线差异化原创产品开发和药物加速申报及产能有序扩张对智能自动化系列一次性工具的要求，满足多种 GMP 级别细胞制备广大市场需求。

中博瑞康多年来持续专注细胞与基因治疗领域的国产工具研究和开发，是能够提供细胞制备工具整体解决方案的国产品牌企业。

远翼投资医疗大健康负责人高颖表示：“远翼对生物医疗领域持续看好，细胞与基因治疗是肿瘤治疗的新范式，将为重大疾病和罕见病患者带来巨大的临床获益。国内细胞疗法企业将迎来生产转化和工艺落地的需求爆发期。中博团队长期专注于细胞制备工具研发，并坚持持续创新，我们期待中博团队推动细胞制备体系的国产化进程，给行业带来更多赋能和提升。”

创新工场肖海表示：“创新工场天使轮投资中博瑞康以后，我们很高兴看到公司持续高速发展，率先完成自有产能的建设，接到了国内外一流细胞和基因治疗创新药企和 CDMO 的订单，并在去年 12 月开始批量交付。以魏总为核心的管理团队，行业经验丰富，执行力强，非常符合国内生命科学行业的发展现状。我们相信中博瑞康会随着细胞和基因治疗行业一起腾飞，非常欢迎远翼一起来参与公司的发展，帮助公司成长为国内细胞和基因治疗工具行业的领导者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。