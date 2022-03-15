知乎发布了截至 12 月 31 日的 2021 年第四季度及全年财报。第四季度，该公司总营收为 10.192 亿元（人民币，约合 1.599 亿美元），同比增长 96.1%。净亏损为 3.833 亿元（约合 6010 万美元），而 2020 年同期净亏损 9010 万元。不按美国通用会计准则（non-GAAP），调整后的净亏损为 2.408 亿元（约合 3780 万美元），而 2020 年同期净亏损 2630 万元。

整个 2021 年，总营收为 29.593 亿元（约合 4.644 亿美元），较 2020 年的 13.522 亿元增长 118.9%。净亏损为 12.989 亿元（约合 2.038 亿美元），而 2020 年净亏损 5.176 亿元。不按美国通用会计准则（non-GAAP），调整后的净亏损为 7.471 亿元（约合 1.172 亿美元），而 2020 年净亏损 3.375 亿元。

第四季度，知乎平均月活跃用户（MAU）数量为 1.033 亿，较 2020 年同期增长 36.4%。2021 年，平均 MAU 为 9590 万，较 2020 年增长 40.0%。

第四季度，知乎平均月付费会员数量为 610 万，较 2020 年同期增长 102.0%。2021 年，平均月付费会员数量为 510 万，较 2020 年增长 114.8%。

知乎预计，2022 年第一季度总营收将达到 7.20 亿元至 7.40 亿元。