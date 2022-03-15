近日，面向肿瘤领域和生殖与遗传领域两大市场的 “AI+医疗” 公司自兴人工智能宣布获得某机构数千万元人民币 A 轮融资，本轮融资由链兴资本担任独家财务顾问。资金将用于研发、市场开拓和第三方实验室建设等。

自兴人工智能成立于 2016 年 12 月，是一家面向 “AI+生命科学” 的人工智能科技型研发企业。该公司致力于用 AI 开创染色体核型数字化新时代，当前主打产品染色体核型智能分析系统，主要应用于生殖与遗传、血液肿瘤领域，为染色体技术在各种疾病的诊断和预后判断提供强大的 AI 辅助诊断能力。

自兴人工智能目前在郑州大学第一附属医院、中信湘雅、北京大学人民医院等医院的强示范效应带动快速跑马圈地，一年内已在数十家国内医院落地应用，遍及全国 16 个省份、24 个城市。

自兴联合创始人彭伟雄透露，公司的下一轮融资也在进行当中。

自兴创始人蔡昱峰表示：“自兴团队从 2016 年开始，通过近 5 年多的行业实践，已经充分证明切中临床痛点的好产品的确能为医疗行业创造巨大价值。医疗机构也对 AI 产品从观望、尝试走向积极拥抱。未来五年智能化和国产化两大趋势的叠加，将推动国内 ‘AI+医疗’ 公司的高速发展，实现从量变到质变的蜕变。”

链兴资本创始人张明镜表示：“链兴资本在泛科技和企业服务领域持续发力，长期关注人工智能领域的应用与突破。AI 医疗影像是目前人工智能各个细分领域中相对成熟的应用，在提升诊疗效率和准确率方面效果明显，已有众多明星企业出现。自兴集合其在人工智能领域的多年沉淀和权威医疗机构资源，打破同质化竞争，在染色体核型分析等新领域进行探索。我们期待自兴在 AI 医疗赛道乘风破浪的身影和更加广阔的成长空间。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。