3 月 16 日，全球权威知识产权第三方机构 IPRdaily 与 incoPat 创新指数研究中心联合发布了 2022 年《全球隐私计算技术发明专利排行榜（TOP100）》。榜单显示，截至 2022 年 3 月 8 日，全球有八家企业隐私计算专利数量在 200 件以上，入榜前 10 名企业主要来自中国和美国，其中蚂蚁集团以 1152 件专利数排名第一，这也是蚂蚁集团连续两年位列排行榜第一；第二至第十依次为中国平安（423）、Microsoft（374）、阿里巴巴（313）、IBM（252）、华为（206）、国家电网（206）、微众银行（204）、Intel（180）、Samsung（154）。

发布机构称，该榜单中检索的隐私计算技术，是指在保证数据提供方不泄露原始数据的前提下，对数据进行分析计算的一系列信息技术，保障数据在流通与融合过程中的 “可用不可见，可算不可识”，主要涵盖同态加密、多方安全计算、差分隐私、联邦学习、可信执行环境、零知识证明、AI 隐私等技术领域。

2021 年随着我国《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律的落地，数据安全和个人隐私保护成为行业迫切需求，隐私计算是当前实现数据安全、个人隐私保护和数据价值平衡最有效的技术措施。例如，隐私计算可作为防止未经授权访问、减少个人信息泄露、篡改和丢失信息的一种技术手段，还可实现在不获知其他参与方原始数据的情况下处理数据。过去两年，隐私计算技术迅速发展，并在 2021 年有了较为广泛的技术落地。IDC 发布的中国 ICT 市场十大预测中，隐私计算就被列为了企业刚需。

公开信息显示，蚂蚁集团在隐私计算技术上持续投入研发。从 2021 年 3 月至 2022 年 3 月，蚂蚁集团隐私计算专利数从 740 件，增加到了 1152 件，一年时间涨幅超 55%。除此之外，蚂蚁集团正在加速隐私计算相关技术人才布局。据 3 月 9 日蚂蚁集团发布的 2023 年春招公告显示，基于蚂蚁隐私计算技术和业务上的高速发展，蚂蚁集团将继续重揽隐私计算等前沿科技人才，持续加大隐私计算技术人才投入。

近年来，蚂蚁集团在隐私计算技术研发和人才培养上的持续投入也已经取得了初步成效。在今年隐私计算的顶级赛事 iDASH 竞赛中，蚂蚁集团获得同态加密和联邦学习两项第一，成为首支同时拿下两项第一的中国队伍。蚂蚁隐私计算的应用案例还被 IDC 等多家国际权威机构的收录。蚂蚁集团也积极参与了隐私计算行业共建，如携手中国信息通信研究院发布《隐私计算法律与合规白皮书》，牵头国际权威机构 IEEE 的隐私计算一体机和机器学习等国际标准。

（图注：2022 全球隐私计算技术发明专利排行榜）