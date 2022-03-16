梅赛德斯-奔驰公布了即将推出的 2023 EQS SUV 的内饰，这是该公司迄今为止最大的电动运动型多功能车，将于 4 月 19 日全球首发。EQS SUV 与 EQS 轿车共享 EVA2 专用电动车平台，将后者的内饰设计、豪华和科技与大型 SUV 的空间和多功能性相结合，让人刮目相看。

为了 “重新定义整个细分市场”，梅赛德斯-奔驰 EQS SUV 据说提供了 “非常大方宽敞” 的内部尺寸，尽管该汽车制造商目前对具体细节保持沉默。为了增加灵活性，这款豪华电动 SUV 将提供可选的第三排座椅和可电动调节的第二排座椅，最多可容纳 7 名乘客。这个听起来非常夸张，如果是全尺寸规格，那么无疑会吸引很多富豪。

内饰设计侧重于数字化，中心点是在 EQS 轿车中首次亮相的可选 56 英寸 MBUX Hyperscreen。集成了液晶仪表、中控显示屏以及副驾驶显示屏，并将三块屏幕做成了一体式无缝的弧面屏。弧形屏幕几乎覆盖了整个机舱宽度，包括信息娱乐系统和乘客显示屏，采用无缝设计。

MBUX Hyperscreen 与其上方的车载功能融合在一起，结合了独特的空调通风口和下方看似自由浮动的中控台。 客户可以在七种颜色组合和多种功能之间进行选择，包括后座娱乐、两个独立的第三排座椅（据说比 GLE 更舒适）、杜比全景声 (Dolby Atmos) 音响系统和充满活力的空气控制加上空气过滤系统。借助 HEPA 过滤器，后者可防止细颗粒物、花粉和其他污染物进入车内。

在工程师完成测试后，梅赛德斯-奔驰将于今年晚些时候推出 EQS SUV。原型目前正在瑞典进行综合寒冷天气测试，测试涵盖整车，重点是所有部件和动力系统。

目前，外观设计仍然被大量伪装覆盖，但我们预计量产车型将类似于去年推出的梅赛德斯-迈巴赫 EQS SUV 概念车。当梅赛德斯-奔驰 EQS SUV 于 4 月 19 日全球首次亮相时，我们将一睹真容。EQS SUV 将在阿拉巴马州塔斯卡卢萨市建造，使用今天在南部州比布县开设的一家新工厂提供的电池，是今年最值得期待的电动豪华车。