近日，工厂自动化零部件供应链「爱安特」宣布完成由同创伟业、不惑创投领投，深创投跟投的数亿元人民币 B 轮融资，公司曾于 2021 年获深创投千万级 A 轮融资。本次融资主要用于零部件产品深化、IT 管理平台以及 3D 设计系统研发及完善。

爱安特前身三迪自动化创办于 2002 年，以代理日本 SMC 气动元件等核心 SKU 集采为起点，现在已经与 20+品牌长期合作，涵盖所有工厂自动化高端市场需求，深耕北方市场。公司于 2014 年推出自有 FA 品牌 “爱安特”，目前涵盖 96 大类、496 小类、共 200 万以上 SKU 的产品，包括材料、传动、直线、电气、零件、五金、机加品、流体八类，旨在满足客户高质量、多品种、小批量的一站式采购需求。公司服务半导体、液晶、电子、新能源等设备厂商，客户包括到半导体设备龙头制造商北方华创、华海清科、芯源微等。目前爱安特已在哈尔滨、天津、常州布局制造及仓储中心，并自研了在线选型三维设计工具、型材 DIY 设计插件等前端工具，极大缩短了设备厂商工程师的选型时间，旨在提升用户采购体验。

爱安特 CEO 戴远敏表示：“长期以来，中国已成为装备和零部件制造的最大市场，但由于缺乏有效的整合优化、持续的研发，我们的本土 FA 厂商仍缺乏有全球影响力的品牌。爱安特以 “让中国制造享誉全球” 为长期愿景，致力于持续为合作伙伴创造价值。FA 品类种类多、标准不一、渠道混乱低效、品质方差大，但是自动化设备中无可或缺的一部分。我们通过对产品的定义来标准 SKU，通过数据及 IT 驱动产品选型和交易，产品精益制造和供应链管理来极速满足客户一站式需求。”

同创伟业董事总经理舒清表示：“爱安特公司，是同创伟业在工业互联网的重要布局。FA 工厂自动化零部件行业，拥有足够大的市场空间。目前中国处于制造业转型升级关键时期，优质工业零部件品牌及供应链是重要环节。爱安特团队，对自动化行业有着深刻的理解，尤其在半导体、显示等设备领域，有着较强竞争力。我们看好团队，持续学习迭代能力，利用数字化工具，逐步改造供应链。为中国制造业做出贡献。”

深创投投资团队表示：“工厂自动化零部件行业具有工业互联网属性，公司 A 轮融资后，苦练内功，加大了信息化研发和投入，大幅提升了产品从采购到销售的数字化能力及产业供应链管理能力，获得客户广泛认可，业绩快速增长，进军国内 FA 行业第一梯队。爱安特团队具有大国工匠精神，基于对自动化设备行业的深刻理解，持续为智能制造赋能，公司未来可期。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。