动点出海获悉，巴基斯坦 B2B 电商金融科技平台 Bazaar 在 B 轮融资中获得 7000 万美元。关于这笔资金的用途，Bazaar 表示将用于地域扩张、开拓新市场、扩大贷款规模以及加速产品开发迭代等。据统计，加上这笔资金，Bazaar 的融资总额已超过 1 亿美元。

据透露，本轮融资由龙腾资本和老虎基金共同领投，并由 Indus Valley Capital、Defy Partners、Acrew Capital、Wavemaker Partners、B&Y Venture Partners 和 Zayn Capital 等参投。

Bazaar 成立于 2020 年，试图通过电商、金融科技和 “最后一英里” 配送供应链等建立起一套操作系统，帮助国内卖家和供应商管理采购、配送、软件运营、数字借贷和供应链等服务，从而实现巴基斯坦零售的数字化。

目前，Bazaar 的 B2B 电商服务已经扩展至巴基斯坦的 21 个城镇，覆盖了全国 30% 的人口。此外，Bazaar 拥有数十个配送基础设施，每月还会将 “最后一英里” 配送服务扩展到三至四个新的城镇。

有关介绍称，在巴基斯坦，有 240 万家企业正在使用 Bazaar 的记账软件 Easy Khata。数据显示，2021 年商户们在 Easy Khata 上的记账交易额高达 100 亿美元。

最近，Bazaar 又推出了短期周转融资产品 Bazaar Credit，用于为没有银行账户的商户提供流动资金。