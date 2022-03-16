近日，ARM+安卓虚拟化云服务公司 “多多云” 完成了近亿元 A 轮融资。本轮融资投资方为真成投资，将主要用于云手机业务的持续推广，云游戏业务的推进和企业安全办公方案的落地。

多多云成立于 2018 年，其产品主要包括云手机，云游戏解决方案和云安全办公解决方案等。其中云手机是目前多多云的拳头产品，让用户可以拥有一台运行在云端、可远程控制的虚拟手机，将手机算力上云。自 2019 年云手机产品推出后，多多云获取了大量的 C 端用户和营销类小 B 客户，目前日活跃用户已达数十万，营收增长迅速。

真成投资合伙人李剑威表示：“真成看好多多云成为 ARM+安卓云时代下的 VMWare，提供更优质的算力服务。近几年苹果和 AWS 等国际巨头在 ARM 赛道的探索，让 ARM 服务器芯片的竞争力逐渐加强，一场计算范式变革悄然来到。在技术上，多多云团队在技术上有深刻的积累，在技术选型时，选择了具有长远发展空间的技术路径。在我们的撮合下，和摩智云的合并丰富了多多云私有化的技术能力。多多云手机业务作为第一个成熟应用产品，推出后获得了市场的强烈反响，高速增长的同时，渗透率还有巨大的提升空间，多信云安全办公产品和云游戏产品也已经蓄势待发。我们期待多多云保持技术领先，拓展应用场景，打造 ARM+安卓云平台，形成万物互联的算力底座。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。