欢聚集团发布了 2021 财年第四季度及全年财报。报告显示，欢聚集团第四季度净营收为 6.637 亿美元，同比增长 16.8%；归属于欢聚集团控股权益的持续运营业务净利润为 7320 万美元，相比之下上年同期归属于欢聚集团控股权益的持续运营业务净亏损为 1.189 亿美元；不按照美国通用会计准则，第四季度归属于欢聚集团控股权益和普通股股东的持续运营业务净利润为 9830 万美元，相比之下上年同期归属于欢聚集团控股权益和普通股股东的持续运营业务净亏损为 2240 万美元。

欢聚集团 2021 财年净营收为 26.191 亿美元，与 2020 财年的 19.181 亿美元相比增长 36.5%。2021 财年归属于欢聚集团控股权益的持续运营业务净亏损为 1.159 亿美元，相比之下 2020 财年归属于欢聚集团控股权益的持续运营业务净亏损为 1870 万美元。

2021 财年第四季度：

BIGO Live 的平均移动端月度活跃用户人数同比增长 11.9% 至 3220 万，相比之下 2020 财年同期为 2870 万。

Likee 的平均移动端月度活跃用户人数同比下降 44.2% 至 6700 万，相比之下 2020 财年同期为 1.201 亿，主要由于通过广告的用户获取支出减少。

Hago 的平均移动端月度活跃用户人数同比下降 42.8% 至 950 万，相比之下 2020 财年同期为 1650 万，主要由于通过广告的用户获取支出减少。

全球平均移动端月度活跃用户人数同比下降 20.4% 至 2.800 亿，相比之下 2020 财年同期为 3.517 亿，主要由于 Likee 和 Hago 的平均移动端月度活跃用户人数减少。

BIGO 的付费用户总数（包括 BIGO Live、Likee 和 imo）同比增长 2.5% 至 151 万，相比之下 2020 财年同期为 147 万。

BIGO 的每付费用户平均收入（包括 BIGO Live、Likee 和 imo）增长至 320.2 美元，相比之下 2020 财年同期为 285.9 美元。

对于 2022 财年第一季度，欢聚集团预期净营收将在 6.01 亿美元至 6.16 亿美元之间。