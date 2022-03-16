2022 年 3 月，上海励楷科技有限公司（简称 “励楷科技”）完成了超两亿元人民币 B＋轮融资，本轮融资由深创投、临港科创投共同领投，张江浩珩、上海科创基金、贝达基金跟投，老股东恒旭资本追加投资。凯乘资本（WinX Capital）继续担任独家财务顾问。此前，励楷科技曾获得高瓴创投、恒旭资本、旸昀资本以及泰格医药旗下泰福资本、泰煜投资等多个基金的投资。

励楷科技成立于 2019 年，专注研发、生产、销售神经介入植入医疗器械产品，产品管线全覆盖出血类、缺血类、通路类。

自成立至今，该公司便一直致力于打造神经介入底层技术平台，截至目前，已完全建成导管、导丝、球囊、支架等技术平台，中美两地底层技术平台的搭建，助力公司新产品的快速研发与迭代。2021 年 7 月公司第一款产品——远端通路产品 “Skathi 颅内远端通路导管” 已正式获批上市，全程用时仅 8 个月；并于 2021 年 9 月正式开始市场供货，三个月实现远超预期的销售收入，产前销售布局精准，团队执行力强悍。预计 2022 年至少会有 7 款自研创新型产品陆续获批上市，截至目前公司已经完成 4 个美国 BD 项目的落地，建立了完善的内外授权合作体系，国际市场团队也稳步建设完毕。

励楷科技表示，完成本轮融资后将继续坚持介入器械底层技术的专研，加快国际最新产品的引进和孵化，结合市场需求打造多产品、跨学科、持续迭代的产品管线，并建设覆盖全国头部医院和专家的销售网络，同时加速搭建国际销售渠道，将企业打造成为国际化、综合性的创新医疗器械平台。

励楷科技董事长刘安表示：感谢深创投、临港科创投、张江浩珩、上海科创基金、贝达基金以及老股东的信任，以及凯乘资本团队的持续陪伴。励楷从成立之初到现在一直坚持内外兼修、注重底层研发的技术路线，通过多年的潜心投入与技术积累，在竞争激烈的 2021 年终于结出了丰硕的果实。目前产业内竞争愈发激烈，创新不仅要依靠 “快速迭代” 策略，同时也需要将研发方向瞄准 “首创”，后续我们将推出一系列具有革命性和差异化竞争力的神经介入，以及其他介入类产品。

深创投红土医疗基金总经理周伊博士表示：深创投及红土医疗基金很高兴能共同领投励楷科技新一轮的融资。神经介入领域是深创投重点关注的细分赛道，我们筛选了不少企业，选择了励楷。励楷团队的技术储备以及连续创业、国际化的成功经验在整个神经介入赛道内较为稀缺，我们期待公司更具有创新型的产品早日上市，为广大患者群体提供更好的治疗选择方案，打造介入领域龙头企业。

临港科创投总经理吴巍表示：很高兴能一起领投励楷科技新一轮的融资。励楷及创始人拥有一流的的国际化视野和落地能力，临港科创投看好通过国际产业链的打通来实现在神经领域的矩阵式发展，也希望协同临港资源助力公司发展。

张江浩珩副总经理王文捷表示：我们看重公司扎实的的底层技术，帮助公司未来产品进行快速迭代；管理团队强大的商业化能力和执行力。我们希望嫁接张江高科丰富的产业生态帮助公司发展。

上海科创基金执行副总裁袁智德表示：励楷科技凭借扎实的底层技术研发能力、齐全的产品管线布局和高效率的执行落地团队能够造就企业快速成长，我们很乐意支持上海优秀本土企业发展，一起见证美好的未来。

贝达基金表示：我们非常看重励楷科技团队过往成功的创业经验、技术研发实力以及国际化的能力。贝达基金借助产业资源，一起巩固励楷的神经介入领域龙头企业地位。

恒旭资本董事长陆永涛表示：作为 B 轮领投方，我们继续 super pro rata, 相信励楷科技拥有的底层 “内功” 能够加快产品迭代速度，快速实现全球化布局，成为全球医疗器械的引领者。

凯乘资本 CEO 邹国文博士表示：我们很荣幸连续两轮担任励楷科技的独家财务顾问。励楷科技作为国内少有的真正具备神经介入技术底蕴和基因的创新公司，拥有经验丰富的研发、管理、国际化团队，品类齐全的介入产品管线；强大的全国销售网络，加上业内领先的出海能力，为未来的全球化销售、以及政策应对能力打下了坚实的基础。相信励楷科技将逐渐成为国内、乃至国际医疗器械领域一匹极其亮眼的 “黑马”。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。