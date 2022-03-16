3 月 16 日，联想 moto 正式推出 “手机卷王”moto S30 冠军版及 moto X30 屏下摄像版。其中 moto S30 冠军版拥有 12+512GB 超大存储版本，首发尝鲜价仅 2499 元，真正带领手机存储正式进入 “5 元钱 1GB” 时代；moto X30 屏下摄像版 12+256GB 首发尝鲜价仅 3499 元，屏下前摄体验极佳。同时 moto edge X30/S30 也再度 “卷” 力全开，起售价仅需 2799 元/1599 元。

3 月 17 日 0 点，moto S30 冠军版 12+512GB 和 moto X30 屏下摄像版 12+256GB 将同时在联想官网、京东、天猫等平台开启预约。

3 月 28 日 10 时，moto S30 冠军版 12+512GB 正式开售。

3 月 30 日 10 时，moto X30 屏下摄像版 12+256GB 正式开售。

长期以来，联想 moto 始终坚持以 “做中国用户喜欢的 moto” 为愿景，凭借过硬的产品实力深受广大用户认可。联想中国区手机事业部总经理陈劲表示：“只有做 ‘卷王’，才能让战力超神，希望 moto 的每一款手机都可以闭眼买”。

手机存储 5 元/GB 时代到来，512GB 大存储资料想存就存

作为 moto 当之无愧的 “手机卷王”，moto S30 冠军版让消费者可以花更少的钱体验到越级顶配大存储的冠军快感。存储空间升级到 12+512GB，按照 2499 元的售价换算下来相当于每 GB 存储容量不到 5 元。

除了存储配置全面提升之外，moto S30 冠军版的其他配置依旧延续了越级旗舰 moto edge S30，其中采用了骁龙 888 Plus+Turbo LPDDR5+Turbo UFS3.1、亿级像素主摄相机系统、6.8 英寸 144Hz 高刷大屏、5000mAh 大电池、杜比全景声等等。消费者在享受顶配存储的同时还可体验到越级性能带来的畅快体验。此外，moto edge S30 同样迎来降价，最新起售价仅需 1599 元。

精心优化屏下前摄体验极佳，骁龙 8“卷王” 旗舰闭眼买

moto X30 屏下摄像版传承 moto 对前沿科技的不断探求，将 6000 万像素屏下摄像头带入到硬核旗舰 moto edge X30 之中。更有夜视算法加持，形成 RAW 域图片 6 帧叠加，使暗部画面更加明亮。AI 算法的加入让画面对比度与亮度大幅提升，图像去雾更佳。既保留了 moto edge X30 强大的综合软硬件实力，也让大家能更轻松的体验屏下摄像头的魅力。

屏幕方面，此次 moto X30 屏下摄像版采用一块 10 亿色 120Hz 臻彩屏。摄像头区域在 28.45mm²面积上使用 1 万个高透子像素，通过大量仿真数据组合像素形状以达到更好的前摄隐藏效果，在 4 层高透材料与 400 PPI 高像素显示的加持下让显示效果与透光率可以兼得。同时，这块屏幕还支持 HDR10+高动态范围、480Hz 高采样率、DC 调光及 100% DCI-P3 广色域覆盖，拥有 HBM 阳光屏设计。

硬件方面，moto X30 屏下摄像版依旧采用了由骁龙 8+Turbo LPDDR5+Turbo UFS 3.1 组成的旗舰三件套，拥有 5000mAh 大电池并支持 68W TurboPower 快充，采用 5000 万广角主摄、5000 万超广角微距主摄和 200 万像素摄像头组成的后置三摄方案，拥有双扬声器+杜比全景声并预装 MyUI 3.0。值得注意的是，moto edge X30 也迎来一波降价，起售价仅需 2799 元。

未来，联想 moto 将继续不断提升产品硬实力，在做 “手机卷王” 的路上一路狂奔，真正做到不怕卷也不怕被卷，赢得更多用户的认可，实现 “让 moto 的每一款手机，都可以闭眼买” 的目标。