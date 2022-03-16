宁德时代已经成为电池行业的翘楚，但是也面临着竞争压力。韩国电池制造商三星 SDI 已开始建设固态电池试验线。三星 SDI 正在规划生产阴极和固体电解质的工厂和系统，并在那里引入新的生产工艺。

位于韩国水原市的三星 SDI 研发中心的所谓 “S-Line” 面积约为 6,500 平方米。水原位于首都首尔以南。通过试生产，三星 SDI 表示希望实现 “市场领先的固态电池研究成果和生产技术”。三星 SDI 没有提供更多信息，例如生产能力或工厂计划启动。

该公司在简短的公告中没有提供任何有关其固态电池开发状态的信息——现在试生产的建设已经开始，开发人员似乎有信心该技术已经为这一步做好了准备。2020 年 3 月，三星 SDI 展示了处于原型阶段的固态电池。根据当时的说法，该电池有望在电动汽车中实现长达 800 公里的续航里程和 1,000 次循环。

三星 SDI 总裁兼 CEO Yoon-Ho Choi 在其公司新闻稿中表示，新的 S-line 将成为三星 SDI 通过 “技术竞争力、卓越品质和质量成为真正的第一公司” 的 “跳板”，支撑三星 SDI 不断生长”。

根据市场研究公司 SNE Research 的数据，三星 SDI 以 4.5% 的市场份额位居全球第 6 位。市场领导者是 CATL 宁德时代，市场份额为 32.6%，来自韩国的 LG Energy Solution（20.3%）和 SK On（5.6%）也领先于三星 SDI。三星 SDI 汽车领域的重要客户包括 BMW 和 Stellantis，但也有与大众集团的联系。2021 年夏天，有报道称三星 SDI 将成为大众单体电池的供应商之一。