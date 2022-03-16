动点出海获悉，新加坡医疗健康初创公司 Stratificare 近日宣布，计划在 Pre-A 轮融资中筹集 1200 万美元用于日后推广新产品、建设试点项目以及开展登革热临床试验等。

去年 10 月，Stratificare 在一次超额认购的种子轮融资中曾获得 100 万新元（合 73.46 万美元）。据透露，当时有 Asian Development Bank Ventures、Sprout、PatSnap 和 Carousell 等参投。

StratifiCare 成立于 2015 年，是一家医疗健康初创公司。Stratificare 称自身衍生于新加坡国立大学，深耕生物医学研发和技术商业化领域 50 余载。鉴于目前市面上存在由于医疗技术不够先进及医生无法为患者提供个性化治疗等导致的临床结果不理想和医疗保健资源浪费，StratifiCare 决定通过开发体外诊断技术和提倡个性化护理方式，为病患带来一些方便。

StratifiDen 和 StratifiREY 正是 StratifiCare 近期打造的两款与体外诊断相关的旗舰产品。

StratifiDen 是世界上第一款登革热预后测试产品。登革热是热带和亚热带地区流行的一种急性传染病，严重者可能会出现休克甚至死亡。对登革热进行预后测试，可以帮助医生判断病患是否出现并发症及是否需要住院治疗，从而提前做出治疗方案，减少病人的死亡率。

StratifiREY 则是一种免疫分析伴随诊断试验, 可用于治疗不可切除的肝细胞癌症。该试验以一组白细胞 (WBCs) 作为生物标志物确定病人对 Y90-RE 的反应，从而帮助医生确定患者是否应继续进行 Y90-RE 或采取其他替代治疗。

Stratificare 表示，医疗健康初创公司在融资过程中时常遇到困难。比起一般的科技公司，只要有一定数量的月活用户就有机会拿到融资，医疗科技公司则需要新产品获得监管部门批准后才能有资格融到资金。

公司还表示，随着公众对个性化医疗的认可度上升，社会各方面竭力压低医疗成本，加之体外诊断技术在帮助医生做出诊疗决策的过程中发挥着日益重要的作用，人们对这方面的关注会越来越多。