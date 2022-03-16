近日，观成科技宣布完成数千万元 A 轮融资，方广资本领投、老股东奇安投资跟投，进化资本担任财务顾问。此次融资将主要用于进一步加大研发和技术研究的投入，持续提升产品的竞争力和服务能力。

观成科技是一家致力于以守护加密网络空间安全为使命、以加密流量检测为核心技术的创新型网络安全公司，目前已推出三款核心产品：

瞰云-加密威胁智能检测系统（ENS）是一款将人工智能与安全检测技术相结合的创新型安全产品，主要弥补政企网络的流量安全检测能力，检测和防御加密流量中隐藏的黑客工具、APT 等威胁事件； 瞰影-加密业务监控分析系统（ENA）主要针对加密业务的深度分析，如各类加密业务识别、加密应用识别、脆弱性检测、加密业务态势呈现等； 瞰星-密码安全评估系统（ENA）主要针对加密业务的合规性、安全性评估分析。

目前，其产品应用于军工、政企、金融等行业为主，并被多家央企、安全企业选为合作伙伴。

观成科技表示：“近几年，随着威胁的演变升级、攻防演练对抗加剧，国内加密流量检测市场需求发生了较大的变化，越来越多的政府、金融、能源、企业等行业客户也开始关注加密流量检测相关的技术，且寻找相关的产品和解决方案。经过这几年的不断打磨产品，相信公司在加密网络空间领域能为更多的客户提供高质量的产品和更完善服务。”

方广资本表示：“网络安全是国家战略新兴行业，方广资本自 2014 年起就开始重点布局该赛道。观成科技是一家创新型网络安全初创企业，团队具备较强创新能力和技术攻坚能力，其研发的产品也是众多行业客户的刚需。我们了解到观成科技的产品已在金融、政府、军工等行业得到越来越多的头部客户的认可，我们看好 “加密网络空间安全” 的重要性和团队的高成长性。”

奇安投资表示：“观成科技是我们在 2021 年初投资的网络安全初创企业。经过一年的发展，团队在产品研发、市场营销、服务能力等方面又上一个新台阶，产品得到越来越多的头部客户认可。这两年，基于加密流量的安全检测和防御需求不断涌现，我们相信这个方向会逐步成为一个有竞争力的全新赛道，也期望观成科技成为这个赛道的头部公司。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。