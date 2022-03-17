近日，江苏谱新生物医药有限公司（谱新生物）完成近亿元的 Pre-A 轮融资。本轮融资由普华资本领投，老股东正旭投资和圣行哲投资继续加码。本轮募得的资金将用于国内研发中心的投运和美国北卡研发中心的落地，以更好地满足国内外对细胞药物 CDMO 不断增长的需求。

谱新生物是国内最早布局细胞药物 CDMO 服务的公司之一，产业端客户数目已经超过 100 家。公司于 2020 年底独立运营，2021 年全年收获订单 1.2 亿人民币。是国内少数具备免疫细胞产品（CAR-T、TCR-T、CAR-NK 等）和干细胞产品全流程工艺开发、IND 申报和注册临床及商业化生产能力的 CDMO 企业。

谱新生物 CEO 朱逸博士表示：“以 CAR-T 为代表的免疫细胞治疗产品已经在全球取得产业化成功。中国极有可能在未来的 10 年内成为全球最大的细胞治疗市场。随着细胞药物品种的不断推陈出新，参与开发的企业和项目数量不断增加，对于专业细胞药物 CDMO 服务的需求也与日俱增。谱新生物致力于细胞药物的产业化，构建健康发展的产业生态，为广大病患能够更快更好地得到治疗并摆脱病患，贡献自己的一份力量。感谢新老投资人对谱新生物的信任与支持。谱新生物也将一如既往地助力细胞行业的前沿发展。今年也期待谱新生物里程碑式的发展，为国内细胞药物的产业化添上浓重的一笔。”

普华资本李杨表示：“细胞及基因治疗行业一直是我们关注的重点方向，预测到 2022 年该领域将有 40 款产品批准上市。CDMO 及相关服务，作为该行业核心价值链，其下游客户潜力高，研发延展性强；终端产品商业化和政策端支持也逐渐明朗，我们认为，该领域一定会出现一批出身本土化、业务国际化的优秀企业。而谱新生物团队，拥有长时间的扎实技术沉淀，积累了扎实的客户口碑基础，发展快、潜力高。我们非常荣幸可以与谱新团队合作。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。