动点出海获悉，印尼初创公司 Wagely 近日宣布，在公司将市场扩展至孟加拉国，即全球第七大劳动力市场后，获得了一笔超额认购的 820 万美元 Pre-A 轮融资。就在七个月前，Wagely 刚刚拿到一笔种子轮融资。

Wagely 在一份声明中表示，本轮融资由 East Ventures、Integra Partners、ADB（亚洲开发银行)、Global Founders Capital、Trihill Capital、 Blauwpark Partners 和 1982 Ventures 等参投。Wagely 还表示，期间曾获得过来自 Central Capital Ventura 和中亚银行（BCA）的资金支持。

针对这笔新入资金的用途，wagely 表示将用于扩建数字化金融生态系统及在印尼和孟加拉国推广 wagely 平台。

Wagely 成立于 2020 年，总部位于雅加达，是一家主打 Earned Wage Access（EWA，随赚随取）概念的薪酬发放管理平台。由于收入低、开销大及没有存款等原因，很多当地工人会容易陷入经济困难状态。该平台允许工人日结工资，提供比高息贷款提供更具可持续性的替代方案。

据介绍，在 2021 年，Wagely 通过与英美烟草集团 (British American Tobacco)、 Ranch Market、Adaro Energy 和 Medco Energi 等大型企业建立合作关系，用户数量比往年增加约 10 倍。

作为背景，随着新冠肺炎疫情的持续，包括沃尔玛、必胜客和 Visa 等知名企业从降低员工离职率及提高企业生产力等考虑出发，也开始采用 “随赚随取” 的 EWA 模式。