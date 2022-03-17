国内数字化采购 SaaS 平台「企企通」宣布获得亿元级人民币 C2 轮融资，该轮投资人为云晖资本和华映资本。本轮融资资金将持续用于产品创新。

企企通成立于 2014 年，是一家供应链信息化管理和供应链保理产品开发、实施及运维的互联网科技公司，致力于实现企业间的互联互通。

企企通的主要产品有 SRM 软件平台、保理/供应链融资、企业购商城，其产品和解决方案在工业制造、医药、电子、家居、家电、快消、工程、服装、汽车、化工、地产、机器人以及政府等行业得到广泛应用。

本轮投资方云晖资本合伙人朱锋表示：“采购是企业活动的重要环节，供应商关系管理和采购过程管理事关企业降本增效、高效运营，是企业管理数字化转型的优先环节和重中之重。采购数字化管理软件不仅切中核心交易环节，还具有内外连接和平台赋能的属性，能有效实现产业链上下游的协同效应，为整个产业链的数字化和智能化创造价值。企企通团队在行业深耕多年，专业过硬，产品能力强，同时具备极强的战略眼光和落地能力。公司在专注提升产品力的同时，积极寻找合作伙伴，建立合作共赢的生态网络，共同为供应链数字化赋能。云晖资本非常荣幸能参与到企企通本轮融资，我们相信伴随着中国企业数字化转型浪潮，中国的数字化赋能企业将迎来前所未有的发展机会，企企通作为其中最优秀的企业之一，定将迎来更加高速的发展，取得更加优异的成绩。”

本轮投资方华映资本合伙人章高男表示：“采购供应链数字化是企业数字化的枢纽，从 ERP、CRM 到 SRM，企业系统的关注对象从自身，到客户，再到供应链，是企业发展的必然趋势。从产业发展规律、国内企业信息化成熟度以及国内外政商环境等角度观察，采购供应链数字化赛道目前正处于全面爆发的起点。企企通团队很专业，积累深厚，已经形成极具竞争力的采购供应链数字化产品及服务体系，并且以此为基础发展出具备一定成熟度的业务生态。我们相信企企通团队能进一步延续和提高目前的高速发展态势，为供应链网络整体价值提升赋能。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。